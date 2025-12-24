¡Caos en Periférico Sur por choque! Cierran lateral por emergencia tras aparatosa volcadura| Mientras Dormía

Minutos antes de la medianoche, Mientras Usted Dormía, se registró un fuerte choque que derivó en un accidente vial en la lateral del Periférico Sur, a la altura de la calle Juan Tinoco, en la colonia Merced Gómez, alcaldía Benito Juárez. Un vehículo compacto terminó completamente con las llantas arriba tras una aparatosa volcadura al impactar contra un árbol, lo que movilizó a distintos cuerpos de emergencia.

Choque con árbol termina en aparatosa volcadura en periférico

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar del accidente, el conductor perdió el control de la unidad mientras circulaba por la lateral del periférico sur, lo que provocó el choque contra el árbol y la posterior volcadura.

El choque ocurrió cuando la circulación era moderada, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de autoridades para evitar mayores riesgos.

Al sitio del accidente acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al conductor en el lugar, sin que se reportaran lesiones de gravedad. El percance no involucró a otros vehículos.

#MientrasDormía |🌙🚨 Accidente en la madrugada



Un joven volcó su vehículo tras impactar contra un árbol en Periférico Sur y Juan Tinoco, colonia Merced Gómez, alcaldía Benito Juárez.



Un joven volcó su vehículo tras impactar contra un árbol en Periférico Sur y Juan Tinoco, colonia Merced Gómez, alcaldía Benito Juárez.

Bomberos, policías y Protección Civil trabajaron varias horas para retirar el auto y reabrir…

Aparatosa volcadura provoca cierre temporal en periférico sur

Durante las maniobras de auxilio, la circulación vehicular en el periférico sur fue cerrada de manera temporal, principalmente desde avenida Barranca del Muerto, con el objetivo de permitir el retiro seguro del automóvil y evitar un nuevo choque. Policías viales implementaron cortes y desvíos preventivos.

Tras varios minutos de trabajo coordinado, el vehículo fue colocado nuevamente en su posición normal y retirado de la zona del choque. Una vez concluidas las labores, la circulación en el periférico sur se restableció de forma gradual.

Este accidente se suma a otros percances registrados durante la noche en vialidades de alta velocidad, por lo que autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución, especialmente en tramos del periférico sur donde se han reportado choques recientes.