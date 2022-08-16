VIDEO: Choque de embarcaciones en el rio Paraná en Argentina

Un pesquero paraguayo con tres tripulantes a bordo que navegaban en el río Paraná en jurisdicción de Argentina, fue embestido por un remolcador y dos de sus tripulantes fueron trasladados a hospitales, según informó la Prefectura Naval. En tanto, el tercero de los tripulantes es buscado incesantemente por el choque de embarcaciones.

El hecho ocurrió este sábado por la mañana frente a la isla del Cerrito, un canal de navegación con mucha concurrencia de embarcaciones argentinas como paraguayas, separadas tan solo por una línea imaginaria.

La embarcación estaba al parecer con el ancla y no se pudo mover

La embarcación estaba, al parecer, con el ancla y no logró salir a tiempo del canal por donde avanzaba la barcaza, de modo que le pasó por encima. La embarcación de gran porte traía fertilizante.

Según se informó, un convoy de barcazas comerciales se encontró con una gran cantidad de embarcaciones deportivas que realizaban actividades de pesca, lo que generó la huida de numerosas de ellas. Sin embargo, uno de los remolcadores alcanzó a un pesquero con tres tripulantes, al no poder maniobrar para evitar el choque.

Había una competencia deportiva

TERRIBLE ACCIDENTE: Impacto de una gran barcaza contra una lancha en aguas del Río Paraná. Dos hombres salvaron sus vidas, pero un pescador continúa desaparecido. Sucedió el pasado fin de semana. pic.twitter.com/sfmJcWLTgr — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 16, 2022

Todo esto ocurrió frente a embarcaciones argentinas que participaban de una competencia deportiva, quienes grabaron lo sucedido y lo subieron a las redes sociales.

El accidente ocurrió a mil metros de la desembocadura del río Paraguay, del lado argentino. De acuerdo con los datos, en la zona estaban pescando más de 30 embarcaciones.

Ayuda del país vecino

Efectivos militares del vecino país abordaron los restos de la embarcación hundida y auxiliaron a sus ocupantes sobrevivientes. Los heridos, por la cercanía, fueron trasladados a la Argentina y recibidos en el Hospital “Dr. Cicconetti” de Paso de la Patria, mientras que uno de ellos fue trasladado luego en ambulancia a la ciudad de Corrientes, al Hospital Escuela, debido a la gravedad de su estado.

Los ocupantes de la lancha que fueron trasladados al lado argentino y están hospitalizados fueron identificados como Manuel Bogado y Carlos Wessley, mientras que Rubén Hut está siendo buscado, informó el medio Norte de Corrientes.

Hace casi 15 días atrás, otra barcaza hundió a una lancha con turistas de la localidad correntina de Paso de la Patria, frente a la isla del Cerrito.

