Joven de 25 años en estado de ebriedad muere tras chocar en Anillo Periférico

Trágica noche en la Ciudad de México (CDMX), pues un joven de alrededor de 25 años de edad que viajaba sobre el Anillo Periférico a exceso de velocidad y supuestamente en estado de ebriedad murió al chocar en un accidente devastador. El auto en el que viajaba de color gris, quedó totalmente destrozado. Esto sucedió en la colonia Arenal Guadalupe de la alcaldía Tlalpan.

Aparentemente el piso mojado ocasionó que perdiera el control, derrapó y se estrelló contra la base de concreto de un puente peatonal. No traía puesto el cinturón de seguridad y se salió por la ventanilla. Los paramédicos que llegaron al sitio lo diagnosticaron con un severo golpe en la cabeza; finalmente los peritos de la fiscalía, levantaron el cuerpo y lo trasladaron al anfiteatro.

#MientrasDormía | En #Tlalpan un joven de 25 años perdió la vida debido a combinar el exceso de velocidad y la #ebriedad durante la #lluvia de esta madrugada.



El vehículo derrapó y, al no llevar puesto el cinturón de seguridad, sufriendo un golpe fatal en la cabeza.



Inundaciones en CDMX y Edomex por lluvias

Durante la tarde y noche del domingo la lluvia que se registró en el Estado y la Ciudad de México, dejó severas afectaciones viales. El primer caso sucedió en ambos sentidos de la Carretera México-Pachuca a la altura de la estación del Mexibús Insurgentes a la altura de la colonia Venta de Carpio.

La anegación superó los 300 metros de longitud y en su parte más profunda alcanzó los 20 centímetros, lo que provocó que algunos automovilistas se vieran afectados, otros tantos decidieron buscar una alternativa y en algunos casos invadieron el carril del Mexibús en sentido contrario para librar parte del encharcamiento.

Personal del municipio de Ecatepec de Morelos acudió al punto y con ayuda de un camión tipo Vactor dezasolvaron la zona hasta que el tránsito pudo restablecerse en su normalidad.

El segundo caso se registró al norte de la Ciudad de México en la colonia Loma la Palma de la alcaldía Gustavo A Madero. La zona afectada se registró sobre la avenida Estado de México al cruce con la calle López Mateos donde el encharcamiento alcanzó los 80 metros de longitud y a pesar de no tener tanta profundidad algunos automovilistas decidieron buscar otro camino ya que la poca iluminación no dejaba que se apreciara si había coladeras abiertas o algún bache. Cabe destacar que durante las emergencias no se registraron personas lesionadas.