Ebrio provoca doble choque en Calzada de Tlalpan, se da a la fuga y deja 3 heridos

La madrugada de este viernes, la Calzada de Tlalpan se convirtió en el escenario de un fuerte accidente vehicular que movilizó a los cuerpos de emergencia a la altura de la calle Ahorro Postal, en la colonia Niños Héroes de Chapultepec, alcaldía Benito Juárez.

El percance involucró a tres unidades y dejó un saldo de tres personas heridas. Según los primeros informes policiales, el presunto responsable conducía bajo los efectos del alcohol; no obstante, testimonios en el lugar sugieren que el conductor perdió el control tras realizar una maniobra brusca para evitar arrollar a una joven que tropezó y cayó sobre el asfalto.

El saldo del impacto:



Un hombre con golpes severos: Fue atendido de urgencia a bordo de una ambulancia de Protección Civil.

Fue atendido de urgencia a bordo de una ambulancia de Protección Civil. Dos personas con lesiones menores: Ambas fueron valoradas en el sitio sin requerir traslado hospitalario inmediato.

Ambas fueron valoradas en el sitio sin requerir traslado hospitalario inmediato. Estatus del responsable: El conductor involucrado logró darse a la fuga antes del arribo de las patrullas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) acordonaron la zona para evitar nuevos alcances, mientras que las autoridades ya analizan las cámaras de videovigilancia para identificar las placas del vehículo y localizar al responsable.

Accidente en Tlalpan deja tres lesionados; responsable escapa



Un conductor presuntamente ebrio provocó un accidente en Calzada de Tlalpan, en la Benito Juárez.



Tres personas resultaron lesionadas. El responsable escapó.



Autoridades ya revisan cámaras para dar con él.



La nota… pic.twitter.com/6kaXYY4koh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Triste hallazgo en Iztacalco: Muere adulto mayor en soledad

En la alcaldía Iztacalco, el fuerte olor a descomposición alertó a los residentes de la calle Sur 155, en la colonia Ampliación Ramos Millán. Al arribar al domicilio, elementos de la SSC confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 87 años de edad.

De acuerdo con las indagatorias preliminares, el hombre vivía solo y habría fallecido por causas naturales varios días atrás sin que nadie se percatara del deceso. Peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte, aunque inicialmente no se reportaron huellas de violencia.

Pipa de materiales peligrosos paraliza el Viaducto

La circulación en los carriles centrales del Viaducto Miguel Alemán se vio severamente afectada durante varias horas de la madrugada. Una pipa que transportaba materiales peligrosos quedó varada a la altura de la colonia Roma Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El incidente ocurrió antes de llegar a la avenida Medellín, cuando el operador se percató de que la altura de su unidad excedía el límite permitido por el puente vehicular. Para evitar un choque contra la estructura o un posible derrame químico, el chofer detuvo la marcha, forzando a la policía de tránsito a implementar un operativo de cierre y abanderamiento. Las maniobras de retiro se extendieron hasta el amanecer, provocando filas kilométricas de vehículos.