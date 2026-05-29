Caso Rocha Moya: funcionarios y exfuncionarios clave que siguen sin declarar

El 29 de abril de 2026, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, fue acusado por Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado, pero junto con él otros nueve funcionarios y exfuncionarios también y no todos han declarado ante la fiscalía.

Algunos optaron por dejar su cargo, mientras unos se encuentran en manos de la justicia estadunidense, pues al parecer prefirieron estar allá que hablar en México, quizás la información que tengan se útil para el gobierno de Donald Trump.

¿Quiénes son los 9 funcionarios y exfuncionarios acusado con Rocha Moya?

El gobernador de Sinaloa con licencia y otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas

Los acusados ​​presuntamente conspiraron con el Cártel de Sinaloa, principalmnte con Los Chapitos, para importar droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

La lista de los servidores públicos y exfuncionarios que reveló el Departamento de Justicia de ese país son:



Funcionarios y exfuncionarios que no han declarado en caso de Rocha Moya

De los 10 funcionarios y exfuncionarios públicos de Sinaloa citados a declarar por la acusación de Estados Unidos sobre sus nexos con el Cártel de Sinaloa, tres no han acudido a declarar y estos son:



Alberto Jorge Contreras Núñez, alias "Cholo", exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa

Juan Valenzuela Milán, "Juanito", excomandante de la Policía Municipal de Culiacán

Dos exfuncioanarios del gobierno de Rocha Moya están en EU

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

Es acusado de conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública|UIC

Así como Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas. Ambo no han acudido porque se entregaron a las autoridades de Estados Unidos.

Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Administración y Finanzas|UIC

Rocha Moya y Los Chapitos llegaron a un acuerdo para ganar

Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa luego de que Los Chapitos supuestamente lo ayudaron secuestrando e intimidando a sus rivales políticos.

A cambio, el morenista, tanto antes como después de convertirse en gobernador, supuestamente se reunió con ellos y prometió protegerlos para que movieran grandes cantidades de drogas a Estados Unidos.

Mientras que los demás acusados han ayudado directamente a Los Chapitos a cambio de sobornos relacionados con el narcotráfico.

