¿Caos en la CDMX? Marchas y bloqueos hoy viernes 29 de mayo EN VIVO

Llegó el tan esperado viernes, pero antes de saborear el fin de semana hay que sortear el asfalto. Este 29 de mayo, la Ciudad de México despierta con la intensa carga vehicular que caracteriza el cierre de semana laboral, a la cual se le suman movilizaciones que amenazan con ahorcar las vialidades más transitadas.

Quedarte atrapado en un embotellamiento que pudiste evitar no es opción. En Azteca Noticias filtramos el ruido y te entregamos los datos duros: aquí tienes el seguimiento en tiempo real con la información oficial de la SSC y OVIAL CDMX. Descubre qué calles están cerradas, por dónde escapar del tráfico y los datos de servicio básicos para arrancar tu mañana con el pie derecho.