¿Caos en la CDMX? Marchas y bloqueos hoy viernes 29 de mayo EN VIVO
Te traemos el minuto a minuto con los cierres viales confirmados por la SSC y OVIAL, para ahorrar tiempo en tus traslados este viernes 29 de mayo.
Llegó el tan esperado viernes, pero antes de saborear el fin de semana hay que sortear el asfalto. Este 29 de mayo, la Ciudad de México despierta con la intensa carga vehicular que caracteriza el cierre de semana laboral, a la cual se le suman movilizaciones que amenazan con ahorcar las vialidades más transitadas.
Quedarte atrapado en un embotellamiento que pudiste evitar no es opción. En Azteca Noticias filtramos el ruido y te entregamos los datos duros: aquí tienes el seguimiento en tiempo real con la información oficial de la SSC y OVIAL CDMX. Descubre qué calles están cerradas, por dónde escapar del tráfico y los datos de servicio básicos para arrancar tu mañana con el pie derecho.
¿Caos en la CDMX? Marchas y bloqueos hoy viernes 29 de mayo EN VIVO
Manifestantes en Anillo Periférico
Considera concentración de manifestantes en Anillo Periférico al Norte a la altura de Av. Las Flores, al momento sin afectar vialidad.
Tráfico hacia Circuito Interior
Es complicado el avance en Av. 608 desde Av. 412 hacia Circuito Interior.
Manifestantes en colonia Juárez
Se espera concentración de manifestantes a las 10:30 horas en Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, inmediaciones de SEGOB.
Programa Hoy No Circula: ¿Quiénes descansan este viernes?
Para este viernes 29 de mayo, el programa ambiental marca que las restricciones aplican para los siguientes automóviles en las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios conurbados del Estado de México:
- Engomado: Azul
- Terminación de placas: 9 y 0
- Holograma: 1 y 2