Metro en CDMX : ¿Qué pasa en líneas y estaciones HOY? Línea 3 totalmente DETENIDA

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Azteca Noticias te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de HOY; ¡Llega a tiempo a tu destino!