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Metro en CDMX : ¿Qué pasa en líneas y estaciones HOY? Línea 3 totalmente DETENIDA

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy 29 de mayo de 2026. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Metro CDMX: Lo que debes saber del servicio HOY, viernes 29 de mayo de 2026
Imagen del Metro en Línea B, es de carácter ilustrativo. Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY, viernes 29 de mayo de 2026|Arturo Engels

Escrito por: Arturo Engels

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy viernes 29 de mayo de 2026.

Si eres usuario frecuente del Metro CDMX, en este minuto a minuto de Azteca Noticias te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes En Azteca Noticias te detallamos EN VIVO los pormenores de la jornada de HOY; ¡Llega a tiempo a tu destino!

Metro en CDMX : ¿Qué pasa en líneas y estaciones HOY? Linea 3 totalmente DETENIDA

Metro HOY: Revisión de tren en Línea A

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informa que se agiliza la marcha de los trenes en la Línea A, luego de efectuar la revisión a un tren., esto resuelve la duda de los usurarios que se cuestionaban: ¿qué pasa en Línea A?

Línea 3 totalmente DETENIDA: Usuarios del Metro HOY

¿Qué pasa en Línea 3? Usuarios del Metro de la Ciudad de México reportan que la Línea 3 está completamente detenida: "Qué onda con la Línea 3, dirección Indios Verdes, totalmente PARADA".

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy

Desde las 5:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) ya opera con normalidad luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

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