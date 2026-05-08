Intentó encubrir el crimen: cae presunto feminicida de maestra en Zapopan, Jalisco

La Fiscalía de Jalisco informó sobre la detención de Antonio “N”, señalado como el presunto feminicida de Azucena Dalila Camarena Cisneros, profesora del ITESO y de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quien fue localizada sin vida el pasado 13 de enero en un departamento de la colonia Arcos, en Zapopan.

El caso conmocionó a la comunidad académica y entre estudiantes de ambas universidades, debido a la forma en que ocurrió el crimen y porque, en un inicio, todo parecía apuntar a un suicidio. Sin embargo, tras meses de investigaciones, peritajes y análisis de videos, las autoridades concluyeron que se trató de un feminicidio.

De acuerdo con las investigaciones, Antonio “N”, quien mantenía una relación sentimental con la víctima, habría planeado el ataque y posteriormente manipuló la escena para intentar engañar a las autoridades.

¿Qué pasó con la profesora Azucena Dalila Camarena en Zapopan?

La maestra Azucena Dalila Camarena Cisneros, de 41 años, fue encontrada sin vida dentro de su departamento ubicado en la colonia Arcos, en el municipio de Zapopan.

En aquel momento, el caso levantó dudas debido a las condiciones en las que fue hallada la víctima. Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la Fiscalía detectó inconsistencias que hicieron sospechar que la escena había sido alterada.

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, detalló que el presunto agresor suministró alcohol y benzodiacepinas a la víctima para hacerla perder el conocimiento.

Posteriormente, según la investigación ministerial, Antonio “N” habría abusado sexualmente de la profesora y después le quitó la vida utilizando un cable.

¿Cómo descubrieron que no fue un suicidio el de la maestra en Zapopan?

Las autoridades señalaron que el presunto feminicida intentó acomodar la escena para que pareciera un suicidio y así evitar que el caso fuera investigado como homicidio. Además, la Fiscalía reveló que el sospechoso borró y ocultó evidencia con la intención de dificultar las investigaciones.

A pesar de ello, los peritos lograron encontrar elementos clave que permitieron reconstruir lo ocurrido dentro del departamento.

El fiscal explicó que para resolver el caso se realizaron más de 20 dictámenes periciales especializados y científicos, además de un extenso trabajo de análisis de pruebas.

La Fiscalía de Jalisco detalló que se llevaron a cabo 78 diligencias, realizaron 19 entrevistas y revisaron cerca de 50 horas de grabaciones de cámaras de seguridad para ubicar al presunto responsable.

Gracias a ese trabajo, los investigadores lograron obtener los elementos suficientes para identificar y detener a Antonio “N”. Ahora el hombre enfrentará el proceso judicial correspondiente y se espera que en las próximas horas sea vinculado a proceso por el delito de feminicidio.