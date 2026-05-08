Investigan feminicidio en Zapopan y asesinan a hombre en su puerta en Tlajomulco, ZMG de noche

Una tragedia sacudió el fraccionamiento Valle de los Molinos, en Zapopan, tras la muerte de una mujer que cayó desde el tercer piso de un edificio de departamentos. Los servicios de emergencia localizaron el cuerpo en el patio de la finca, con una lesión severa en el cráneo. Lo que inicialmente parecía un accidente dio un giro tras testimonios que indicaron una fuerte discusión previa; debido a esto, la Policía de Zapopan detuvo a la pareja de la víctima, un hombre de 35 años. La Fiscalía del Estado ya investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio para determinar si la caída fue provocada.

Mortal ataque a machetazos en Tlajomulco

En el fraccionamiento Lomas del Mirador, la violencia cobró la vida de un hombre de aproximadamente 50 años. Según las primeras indagatorias, un sujeto tocó a la puerta de la vivienda de la víctima y, en cuanto este abrió, arremetió contra él con un machete de forma directa. El hombre murió en el lugar debido a una herida profunda en la cabeza. Las autoridades confían en que las cámaras de videovigilancia de un parque cercano permitan identificar al agresor que huyó tras el crimen.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue agredido a machetazos en el Fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco; autoridades ya investigan los hechos.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/GNPDLmAfpK — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) May 8, 2026

Cae hombre desde un cuarto piso en la colonia Victoria

Un lote baldío en el cruce de las avenidas Obsidiana y Lapislázuli se convirtió en una escena de muerte tras la caída de un hombre de 40 años desde el cuarto nivel de unos departamentos contiguos. Bomberos de Zapopan tuvieron que forzar la entrada al predio para auxiliar a la víctima, pero los golpes internos y una contusión craneal le arrebataron la vida de forma instantánea. Se investiga si se trató de una caída accidental o un hecho premeditado.

Fuego en Torre de Departamentos de Arcos Vallarta

Momentos de pánico vivieron residentes de una torre de lujo en el cruce de Calderón de la Barca y Avenida Vallarta. Un incendio originado en el piso 10 obligó a la evacuación inmediata del edificio; vecinos relataron que tuvieron que salir con sus mascotas ante la falta de alarmas sonoras, enterándose del peligro por chats internos. El fuego, aparentemente causado por un cortocircuito en el área de televisión, fue controlado por brigadistas internos y bomberos de Guadalajara. No hubo heridos, pero sí daños materiales de consideración.

Accidente familiar en Carretera a Nogales: Señalan a convoy oficial

Una familia que regresaba de vacaciones, incluyendo a tres menores y un bebé, sufrió un aparatoso accidente a la altura de Pinar de la Venta. Su vehículo compacto terminó destrozado contra una malla metálica. Aunque los tripulantes solo presentaron golpes leves, en el lugar trascendió una versión delicada: presuntamente, un convoy de vehículos de la Fiscalía del Estado les habría cerrado el paso de forma abrupta, provocando que la conductora perdiera el control. Los afectados decidieron esperar a su aseguradora en el sitio.