Oficial: Estados que no adelantarán el fin del ciclo escolar 2026 pese a cambios en calendario SEP

En las últimas semanas ya se venía advirtiendo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) planeaba adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 como una medida por el calor y la Copa Mundial de la FIFA, pero los cambios al calendario escolar generaron reacciones en diferentes estados del país.

Con estas modificaciones, los alumnos terminarán las clases el próximo 5 de junio , pero algunas entidades dejaron claro que no aplicarán la medida tal como fue anunciada.

¿Qué estados no terminarán las clases el 5 de junio de 2026?

A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) aclaró que el estado no terminará el curso escolar este 5 de junio, asegurando que este cambio tan repentino afectará procesos educativos.

“El Gobierno de Jalisco ha decidido mantener vigente el calendario estatal que concluye clases el 30 de junio” , señaló la SEJ mediante sus redes sociales.

En Jalisco, la educación y el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes son prioridad.



La Secretaría de Educación Jalisco informa su postura respecto a los ajustes anunciados al Calendario Escolar 2025–2026 en Educación Básica y reitera la importancia de garantizar una… pic.twitter.com/o8ckuq2RBO — Juan Carlos Flores Miramontes (@JCFloresMiramon) May 8, 2026

Además, el estado detalló que únicamente se suspenderán clases presenciales en el Área Metropolitana de Guadalajara durante los cuatro días en que habrá partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la ciudad.

Nuevo León concluye clases hasta el 19 de junio

Otra de las sedes mundialistas que rechazó adelantar el fin del ciclo escolar fue Nuevo León. Las autoridades estatales informaron que no seguirán las modificaciones propuestas por la SEP y mantendrán clases hasta el 19 de junio.

Asimismo, anunciaron que del 22 de junio al 8 de julio se habilitarán talleres y campamentos deportivos en las escuelas para las y los estudiantes que necesiten acudir durante ese periodo.

Sabemos que para muchas madres y padres de familia, la decisión de la Secretaría de Educación Pública Federal de terminar las clases el 5 de junio, representa una complicación para su rutina diaria porque no lo tenían previsto, pero sobre todo, una limitante al desarrollo… — Samuel García (@samuel_garcias) May 8, 2026

El gobierno estatal señaló que concluir el ciclo antes de lo previsto representaría una complicación para las familias, además de afectar el desarrollo educativo de niñas y niños.

Guanajuato rechaza adelantar vacaciones por el Mundial 2026

Otro de los estados que manifestó su desacuerdo fue Guanajuato. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz aseguró que la entidad no debería seguir estas modificaciones al calendario, ya que no será sede de la Copa Mundial.

“No somos sede mundialista”, declaró la mandataria al cuestionar la propuesta presentada, por lo que no considera necesario terminar las clases semanas antes de lo previsto.

También señaló que Guanajuato ya prevé medidas extraordinarias para enfrentar las altas temperaturas, sin la necesidad de adelantar el ciclo escolar.

‼️ Desde Guanajuato tengo un mensaje para ustedes en relación a la modificación del calendario escolar. pic.twitter.com/38bDrQMLfC — Libia Dennise (@LibiaDennise) May 8, 2026

¿Cuándo terminan las clases en México? Fechas clave del nuevo calendario escolar

Cabe recordar que el ajuste se planteó debido a dos factores principales: las altas temperaturas registradas en varias regiones del país y la realización de la Copa Mundial FIFA 2026, donde México es uno de los tres países anfitriones.

Con esto, el calendario quedó de la siguiente manera:



5 de junio de 2026: fin del ciclo escolar.

fin del ciclo escolar. 12 de junio de 2026: terminan labores administrativas.

terminan labores administrativas. 10 de agosto de 2026: Consejo Técnico Escolar para docentes.

Consejo Técnico Escolar para docentes. Del 17 al 28 de agosto: periodo de reforzamiento académico.

periodo de reforzamiento académico. 31 de agosto de 2026: inicio del ciclo escolar 2026-2027.

No obstante, la propuesta ha provocado inconformidades ante el rezago educativo por el que atraviesa el país. Con este ajuste, los alumnos difícilmente abarcaron todo el temario escolar.