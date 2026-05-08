Terror en Chilpancingo: conductor ebrio irrumpe en el zócalo y arrasa con varios puestos

La capital de Guerrero vivió momentos de pánico, luego de que un conductor, en aparente estado de ebriedad, arrasara con decenas de puestos ambulantes en el Zócalo de Chilpancingo.

Primeros reportes señalan que el automovilista se metió al área peatonal donde estaban instalados diversos puestos ambulantes de un tianguis dedicado al 10 de mayo.

Detienen a conductor ebrio en Chilpancingo, Guerrero

Reportes señalan que mientras decenas de visitantes se encontraban haciendo sus compras, un automóvil Nissan Altima blanco, con placas de la Ciudad de México, avanzó por las calles de la capital guerrerense a gran velocidad.

El sujeto ingresó por la calle Hidalgo, en la zona conocida como Los Portales, y continuó su trayecto frente a la Catedral de Santa María de la Asunción, donde en esos momentos se realizaba el tianguis por el 10 de mayo.

A pesar de que habían demasiadas personas comprando, el sujeto no detuvo la marcha e ingresó a la explanada principal, llevándose a su paso decenas de puestos ambulantes.

¿Cómo ocurrió el accidente en el Zócalo de Chilpancingo?

Según los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad, aunque hay versiones que señalan que en realidad estaba bajo los efectos del alcohol, cuando ocurrió el accidente.

En su recorrido, el automóvil destruyó alrededor de 40 puestos semifijos, además de mercancía y estructuras metálicas pertenecientes a los locatarios.

Por fortuna, las personas lograron ponerse a salvo y no hubo vidas que lamentar. En medio del alboroto, el auto finalmente se detuvo sobre la calle República del Salvador, tras chocar con un muro de concreto.

Comerciantes resultan con golpes leves y crisis nerviosa

Aunque en un inicio se temía una tragedia mayor, autoridades confirmaron que no hubo personas con heridas graves. Sin embargo, al menos dos personas presentaron lesiones menores

De igual forma, algunos comerciantes sufrieron crisis nerviosas, no solo por el fuerte impacto que vivieron, sino también al ver gran parte de su mercancía arruinada.

Identifican al conductor que ingresó al Zócalo

Tras el accidente, los comerciantes intentaron detener al responsable y estuvieron a punto de golpearlo por los daños ocasionados. Pero la situación no escaló a mayores, ya que elementos de Tránsito Municipal intervinieron y lograron detener al hombre identificado como Abel Nava Castro, quien presuntamente es hijo de una líder sindical.

Las autoridades municipales señalaron que los daños materiales ascienden a varios miles de pesos, debido a la destrucción de mercancía, estructuras y mobiliario de los comerciantes afectados.

