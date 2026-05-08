Alerta Amber: ¿Dónde están Sara y David? Desaparecen dos menores de 17 y 12 años en Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha emitido dos fichas de Alerta Amber tras la desaparición de dos adolescentes en incidentes separados ocurridos el pasado jueves 7 de mayo.

Las autoridades estatales y federales han iniciado un despliegue de búsqueda inmediata ante el temor de que la integridad de ambos menores se encuentre en riesgo.

Sara Edith Núñez Salvador

Sara Edith Núñez Salvador tiene solo 17 años y toda una vida por delante. Ayer, 7 de mayo, en Villagrán, se le vio por última vez. Iba vestida de forma deportiva: un short negro con franjas blancas, blusa negra y tenis blancos.

Lo que hace que su búsqueda sea urgente son sus rasgos: Sara mide 1.50 metros, es de cabello ondulado castaño y tiene un lunar muy específico en la barbilla, del lado derecho. Si ves a alguien con estas características, cada minuto cuenta. Su familia no descansa y la Alerta AMBER FGEG-AAGTO-325/2026 ya está circulando en todo el estado.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la adolescente Sara Edith Núñez Salvador de 17 años, Villagrán, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla! pic.twitter.com/0SbjJPBtlQ — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 8, 2026

Alerta en Tarimoro por la desaparición de David Sebastián, menor de 12 años

Apenas unos kilómetros de distancia y el mismo sentimiento de vacío. En Tarimoro, la alerta es por David Sebastián Cabrera Cárdenas, un niño de 12 años. David es de complexión un poco más robusta (67 kg), tiene el cabello lacio y ojos claros.

La última vez que lo vieron, David llevaba una playera negra y un short rojo muy llamativo. Su ficha de búsqueda es la FGEG-AAGTO-326/2026. En casos de menores tan pequeños, la rapidez con la que se difunda su foto es la diferencia entre un final feliz o una tragedia.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente David Sebastián Cabrera Cárdenas de 12 años, Tarimoro, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/JeCT1qSbJK — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) May 8, 2026

¿Cómo funciona la Alerta AMBER en México?

No es solo poner una foto en Facebook. Cuando un menor desaparece en México, el protocolo Amber se activa bajo una lógica de "máxima urgencia". Para que esto suceda, la policía debe confirmar tres cosas: que la persona es menor de edad, que hay datos suficientes para identificarla y, lo más grave, que su vida corre peligro.

Una vez que se lanza la alerta, no solo la policía busca. Se notifican a aeropuertos, centrales de autobuses y medios de comunicación. El objetivo es "cerrar el mundo" alrededor del desaparecido para que no puedan sacarlo de la zona o lastimarlo. Las primeras 72 horas son de vida o muerte; por eso, compartir estas fichas no es un favor, es una responsabilidad civil.

¿Sabes algo? Si crees haber visto a alguno de ellos, no intentes investigar por tu cuenta. Llama directo al 911 o al número de denuncia anónima 800 368-62-42. Tu llamada podría ser la pieza que falta para que Sara y David vuelvan a casa.