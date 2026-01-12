Choque múltiple en la México–Texcoco: Policía sufre problemas de salud, pierde el control de patrulla y provoca carambola

La tarde de hoy 11 de enero, un múltiple choque provocó caos vial y encendió una alerta de última hora sobre la carretera México–Texcoco, en la zona oriente del Estado de México. El accidente, en el que una patrulla del Edomex fue señalada como responsable, ocurrió a la altura del semáforo de Tecamachalco, en el municipio de Los Reyes La Paz, donde al menos tres vehículos más resultaron con severos daños materiales.

Patrulla involucrada en choque múltiple desata caos vial en la carretera México–Texcoco

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se registró cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad del Estado de México circulaba junto con otras unidades durante recorridos de vigilancia. De manera repentina, el conductor de la unidad oficial habría sufrido una causa médica, lo que derivó en la pérdida de control del vehículo y el impacto involuntario contra varios automóviles particulares.

El múltiple choque generó un importante caos vial sobre la carretera México–Texcoco, obligando a la reducción de carriles y provocando largas filas de autos en ambos sentidos. Automovilistas quedaron varados durante varios minutos mientras cuerpos de seguridad atendían la emergencia y realizaban labores para evitar nuevos riesgos.

Choque en la carretera México–Texcoco moviliza a autoridades tras accidente con patrulla

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el accidente no dejó personas con lesiones de gravedad; los involucrados presentaron únicamente golpes menores que no requirieron traslado a hospitales, aunque sí se registraron daños importantes en varios vehículos, algunos con afectaciones considerables.

Luego del choque, policías municipales de Los Reyes La Paz, elementos de la Guardia Nacional y cuerpos de emergencia se trasladaron al punto para resguardar la zona, evitar riesgos adicionales y comenzar con el retiro de las unidades.

Conforme avanzaron las maniobras, la circulación fue restablecida de forma gradual, mientras la aseguradora correspondiente inició la revisión de los daños materiales.

🚨 #LaPaz 📍



La #SSEdoméx informa que, tras el incidente de tránsito en el que una patrulla estatal se vio involucrada, hecho ocurrido sobre la carretera México–Texcoco, no se registraron personas lesionadas, solo personas con golpes, así como daños materiales. pic.twitter.com/bXAELkwYMx — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) January 11, 2026

De acuerdo con lo informado por autoridades estatales, el policía involucrado será revisado por personal médico para descartar cualquier complicación de salud y determinar si se encuentra en condiciones óptimas para continuar con sus labores.