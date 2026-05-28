Madrugada caótica en CDMX: Choque de patrulla, fuga de gas y lluvias movilizanan a servicios de emergencia

La madrugada de hoy jueves estuvo marcada por una serie de incidentes en varios puntos de la CDMX en donde las lluvias, el choque de una patrulla y una peligrosa fuga de gas, movilizaron a los servicios de emergencia en alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez, Venustiano Carranza, además de Tlalpan.

En noticias de hoy, Elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, personal de Protección Civil y policías capitalinos atendieron una serie de reportes que aunque no dejaron personas lesionadas de gravedad si provocaron afectaciones además de momentos de tensión entre los vecinos de la CDMX.

¿Qué pasó en la patrulla que chocó en Azcapotzalco?

Uno de los hechos más llamativos mientras usted dormía, sucedió en la colonia nueva Santa María en alcaldía Azcapotzalco, en donde una patrulla de la policía bancaria e industrial se estrelló contra un árbol.

Este siniestro sucedió en la esquina del Eje 3 Norte Cuitláhuac y la calle de Membrillo, de acuerdo con los primeros reportes, la unidad perdió el control y término sobre la banqueta; a pesar de los aparatoso del choque no se reportaron policías lesionados ni personas afectadas en la zona. Las autoridades realizaron maniobras para retirar la unidad, además de liberar la circulación.

Rama gigante cae sobre vehículos en la Benito Juárez

Otro incidente que generó preocupación sucedió en la colonia del Carmen en la alcaldía Benito Juárez, luego de qué una rama de aproximadamente diez metros de largo se desprendió de un árbol y estuvo apunto de caer sobre dos automóviles estacionados justo en el cruce de las calles Mónaco y Normandía.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia y debido al riesgo del colapso, los bomberos acudieron al sitio para cortar y retirar la estructura vegetal antes de qué provocará mayores daños.

Intento de robo provoca fuga de gas en la Romero Rubio

En la colonia Romero Rubio se registró una situación de elevado riesgo después de qué un sujeto intentara robar un medidor de gas colocado en las afueras de una iglesia.

Este hecho sucedió entre las calles de Jericó y Traval, donde el daño a la instalación provocó una fuga de gas que la armó en los habitantes de la zona; personal de emergencias acordó el área mientras trabajadores especializados, controlaba la fuga para evitar una explosión o algún tipo de intoxicación en la zona.

Camión derriba poste y lluvias cusan encharcamientos en CDMX

En otro punto de la capital, un camión de una empresa de Agua, perdió el control, se subió a la banqueta y derribó un poste; esto pasó justo en Periférico Sur y la calle de Zacatépetl, en la colonia bosques del Pedregal. Además, la lluvia registrada durante la noche y madrugada provocó importantes encharcamientos especialmente sobre la avenida Oceanía antes de Zaragoza en la Venustiano Carranza, en donde los automovilistas enfrentaron complicaciones.

Al momento de circular, las autoridades de CDMX recomiendan extremas precauciones durante la temporada de lluvias, especialmente ante los árboles reblandecidos el pavimento mojado además de posibles afectaciones urbanas. La pregunta es ¿la infraestructura de la ciudad está preparada para enfrentar las lluvias y emergencias de cada temporada?