Mega robo de medicamento controlado: así llegó del Edomex a clínica en CDMX

Tal vez estaban destinado al mercado negro, pero las autoridades lograron un mega decomiso de medicamento controlado que fue robado por una banda que operaba en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Este aseguramiento fue posible tras el cateo de tres inmuebles ubicados en la CDMX, los cuales posiblemente están vinculados en el robo y almacenamiento de medicamento controlado.

Robo de medicamento controlado inició en empresa en Edomex

El 10 de mayo de 2026, sujetos armados ingresaron a bordo de diversos vehículos de carga a una bodega propiedad de una empresa ubicada en el municipio de Lerma.

Robaron medicamentos controlados y equipo tecnológico con un valor superior a 200 millones de pesos, pero no solo ello, sino que también habrían privado de la libertad a un chofer de dicha empresa.

Ubican vehiculos usados para mega robo de medicamento y equipo

A través de un seguimiento de videos del C5 de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), se logró identificar los vehículos y tractocamiones usados para el robo.

Las unidades utilizadas fueron captadas circulando por la carretera Toluca–CDMX, en la zona de La Marquesa con rumbo a la Ciudad de México.

Otra de las unidades fue vista en marcha por los municipios de Lerma, San Mateo Atenco, Ocoyoacac y Toluca donde ingresó a un inmueble usado como pensión.

🚨 En acción conjunta de autoridades federales, #CDMX y #Edomex se recuperó parte del medicamento controlado robado en Lerma el 10 de mayo, valuado en más de 200 mdp. Hubo cateos, detenciones y aseguramiento de inmuebles, vehículos, armas y droga.



En una clínica de Benito Juárez… pic.twitter.com/o5jhRf7T9z — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Gritos de auxilio revelan paradero de víctima de secuestro

Elementos de Guardia Nacional, SSEM y Fiscalía General de Justicia del Edomex arribaron al predio y escucharon gritos de auxilio.

Cuando ingresaron rescataron a una persona que presuntamente se encontraba privada de su libertad, y detuvieron a nueve sujetos, entre ellos un adolescente.

Decomiso de medicinas acab en aseguramiento de autobuses de pasajeros

En el inmueble fueron localizados 38 vehículos, entre estos, 2 cajas secas, 12 vehículos particulares, 2 máquinas para construcción, 3 autobuses de pasajeros y 19 tractocamiones, de los cuales se verifica su procedencia.

En tanto que, al interior de uno de los tractocamiones de logró el aseguramiento de una parte de los medicamentos sustraídos.

¿Quiénes estaban detrás del robo de medicamento controlado?

Los presuntos implicados en el robo de medicamento controlado fueron identificados como Mauricio “N”, Christian “N”, Mario “N”, Carlos “N” y Yulissa “N”, así como un adolescente de 16 años.

Estas personas ya fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo y quedaron bajo prisión preventiva, mientras que la adolescente fue vinculada a proceso con medida de internamiento.

Cae en CDMX sujeto clave tras robo de medicamentos en Edomex

La investigación continuó y, con el apoyo de autoridades de la CDMX, el 13 de mayo, en la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido un sujeto que conducía una camioneta Mazda gris.

El hombre traía 80 cajas de medicamento controlado, con las mismas características de la robada, así como 49 dosis de marihuana.

Medicina robada fue movida a varios domicilios

Otra parte de la mercancía robada presuntamente fue trasladada a diversos inmuebles, por lo que el 19 de mayo se llevó otro cateo en la colonia Vicente Guerrero, alcaldía Iztapalapa.

En el lugar, fueron detenidas dos mujeres de 22 y 37 años y un hombre de 37 años, se aseguró droga, armas de fuego y 23 cajas de medicamento controlado relacionado con el robo a la farmacéutica, ubicada en el Estado de México.

Catean clínica de medicina de primer contacto en CDMX

El 27 de mayo pasado se cateó un inmueble ubicado en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza donde fue asegurado un camión, color blanco, una hoja de distribución y dos montacargas.

De igual forma fueron intervenidos dos predios más, uno localizado en la calle Renacimiento de la colonia San Bartolo, alcaldía Azcapotzalco.

Ahí se aseguró un camión blanco y otro inmueble utilizado como una clínica de “medicina de primer contacto”, ubicado en calle Bélgica, de la colonia Portales Norte, alcaldía Benito Juárez.

Dentro de este último lugar, fueron aseguradas mil 100 cajas con medicamento, así como 5 mil piezas individuales, todas de uso controlado con las mismas características de los sustraídas el pasado 10 de mayo.

Por ahora, continúan las indagatorias para el esclarecimiento de los hechos, localización del resto de los medicamentos, así como la identificación de otros probables partícipes en el robo.