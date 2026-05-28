“El Chinacate” no era cualquier criminal: él es el sobrino de “El Chapo” Guzmán clave para Los Chapitos

Lo tenían en la mira y finalmente lo atraparon. No era cualquier criminal. Se trataba del sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán, narcotraficante que por muchos años lideró el Cártel de Sinaloa.

El 26 de mayo de 2026, las autoridades mexicanas informaron sobre una importante captura: la de Isaí “N”, quien resultó ser un personaje clave para la facción de Los Chapitos por lograr expandir el oscuro negocio de las drogas.

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¿Quién es el sobrino de "El Chapo" Guzmán que fue detenido?

En el cártel lo conocen como "El Chinacate". Estaba escondido en Nogales, Sonora. Isaí "N" es hermano de un hombre llamado Enoc "N", alias "El Vocho".

Los reportes de seguridad indican que "El Chinacate" es presunto operador y coordinador logístico del Cártel del Pacífico o Cártel de Sinaloa, principalmente de la facción de Los Chapitos, hijos de Guzmán Loera.

Se sabe que "El Chinacate" habría coordinado la venta de 10 mil píldoras de fentanilo hacia Estados Unidos el año pasado.

Isaí "N" es ubicado como supuesto encargado de la producción y distribución de drogas sintéticas hacia Estados Unidos y Costa Rica.

Ingresan al penal del Altiplano a sorbrino de "El Chapo" Guzmán

Isaí "N", alias "El Chinacate", fue trasladado al Estado de México para ser ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Aunque podría estar solo un tiempo en esta cárcel, ya que cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

"El Chinacate" fue detenido tras un cateo en Nogales

Fuerzas de seguridad federales comenzaron a buscarlo hasta que lograron saber, mediante labores de inteligencia, que se escondía en Nogales.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Fiscalía General de la República, junto con Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Marina, fueron tras él.

Los agentes ubicaron un inmueble en la colonia Casa Blanca, en el municipio de Nogales, donde estaba Isaí “N” y tras catear el lugar, lo detuvieron y le aseguraron dos armas de fuego largas y cartuchos.