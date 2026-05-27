¿Tiene ficha roja de la Interpol o no? Secretaría de Seguridad aclara si Rubén Rocha Moya es solicitado por autoridades internacionales

Este miércoles 27 de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana habló sobre la ficha roja de la Interpol contra el narcopolítico Rubén Rocha Moya, difundida el pasado 21 de mayo.

Fue durante la mañana y mediante sus redes sociales que la dependencia de seguridad aclaró si existe o no esta búsqueda por autoridades internacionales al gobernador con licencia de Sinaloa y los otros siete funcionarios, quitando los dos que ya están detenidos en Estados Unidos.

Rocha Moya tiene ficha roja en la Interpol o no

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rubén Rocha Moya no cuenta con una notificación roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La aclaración se hizo luego de que la encargada de la seguridad en nuestro país se comunicara con las instancias nacionales e internacionales correspondientes, confirmando que no hay ninguna base de datos policial que contenga una solicitud de captura en contra del narcogobernador con licencia.

Cómo se emite una ficha roja de la Interpol

El titular de la SSPC detalló el procedimiento que compone llegar a una ficha roja emitida por esta autoridad internacional.

El funcionario indicó que antes de que se recibe o se emita una alerta internacional, esta debe ser mandada formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y luego turnada a la Fiscalía General de la República (FGR), donde, se supone, los agentes analizan si es viable o no antes de proceder a enviarla.

Una alerta no equivale a una captura inmediata, según la SSPC

La secretaría mencionó que la publicación de una ficha roja en el sistema de Interpol no permite a los policías del país realizar detenciones automáticamente.

Para que Rocha Moya o cualquiera de los funcionarios pueda ser aprehendido, es obligatorio que un juez emita una orden de detención con fines de extradición.

Este documento sería la única forma que permite a las autoridades nacionales detener a un ciudadano sin violar la constitución.

#Importante | El narcogobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ficha roja emitida por la Interpol, así lo informa la @SSPCMexico https://t.co/5SSOPtuvra pic.twitter.com/eitHIit6vm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 27, 2026

Mantienen el estatus de testigos ante la FGR

Con esto dicho, las autoridades federales volvieron a recalcar que el estatus actual de los funcionarios sinaloenses acusados de vínculos con el crimen organizado sigue siendo el de testigos.

Esto ocurre a penas unas horas después de que el propio gobernador con licencia y otros políticos señalados, como Enrique Inzunza, se presentaran ante la FGR en Culiacán para responder las preguntas sobre el caso dado a conocer por Estados Unidos.