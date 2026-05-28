¿Qué pasó en el Cablebús de la Línea 3? Estas son las estaciones con servicio

Usuarios del Cablebús de la Línea 3 reportaron afectaciones en el servicio, lo que generó dudas y complicaciones en sus traslados. Ante la situación, autoridades dieron a conocer qué estaciones continúan en operación y cuáles presentan suspensión.

¿Qué estaciones no tienen servicio en la Línea 3 del Cablebús?

El servicio del Cablebús presentó afectaciones en la Línea 3, donde algunas estaciones dejaron de operar de manera temporal, generando interrupciones para los usuarios que utilizan este sistema de transporte.

La Línea 3 del Cablebús suspendió de manera provisional el servicio en un tramo debido a un corte de energía eléctrica.

¡Sin servicio!🛑

Se reporta un alto en el servicio de la línea 3 de cablebús por corte de energía eléctrica.⚡️

De manera provisional, hay servicio de Vasco de Quiroga a Colegio de arquitectos🚠



📹: Saúl Díaz (@tritonazteca11) pic.twitter.com/7NprlL9zJe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 28, 2026

Actualmente, la operación se mantiene únicamente de Vasco de Quiroga a PARCUR / Colegio de Arquitectos.

El servicio permanece detenido en el tramo de Los Pinos/Constituyentes a PARCUR / Colegio de Arquitectos, donde no hay funcionamiento por la falta de suministro.

En medio de esta situación, usuarios quedaron suspendidos en las cabinas a varios metros de altura durante aproximadamente una hora, en espera de que se restableciera la energía y se normalizara el servicio.