¡Caos en la Línea 3 y Línea 2 del Metro CDMX! Estaciones con retrasos para este jueves 28 de mayo 2026

Si utilizas el Metro CDMX este jueves 28 de mayo 2026 para ir a la escuela, el trabajo o al centro de la ciudad, te compartimos el avance de trenes de todas las líneas de este transporte público; conoce las estaciones afectadas.

Las estaciones San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se mantienen cerradas para este jueves; toma precauciones.

