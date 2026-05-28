¡Caos en la Línea 3 y Línea 2 del Metro CDMX! Estaciones con retrasos para este jueves 28 de mayo 2026
El Metro CDMX comienza con retrasos en las estaciones de la Línea 3 y la Línea 2; usuarios piden agilizar el servicio para este jueves 28 de mayo 2026.
Si utilizas el Metro CDMX este jueves 28 de mayo 2026 para ir a la escuela, el trabajo o al centro de la ciudad, te compartimos el avance de trenes de todas las líneas de este transporte público; conoce las estaciones afectadas.
Las estaciones San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se mantienen cerradas para este jueves; toma precauciones.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 28 de mayo? Retrasos y avance de trenes; estaciones afectadas
Retrasos en revolución
Usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en la estación Revolución, aseguran que no pasa ningún tren; piden agilizar el servicio.
10 minutos en la estación Revolución y un solo tren— Esteban Cruz (@EstebanCru96884) May 28, 2026
Retrasos en la Línea 7; estaciones afectadas
Reportan retrasos y alta afluencia en la Línea 7; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones afectadas.
L7 llena en mixcoac dirección rosario la afluencia alta la generan ustedes con su lentitud expliquen qué pasa ahora— Cecilia Huerta (@CecyHuertaSan) May 28, 2026
Continúan el avance lento de la Línea 2
Se reportan retrasos y avance lento en la Línea 2; piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.
El Metro CDMX explicó que los problemas se deben al retiro de un tren para revisión; son embargo, ya agilizan el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 2, después de realizar el retiro de un tren para revisión. Atiende las indicaciones del personal del Sistema y permite el libre cierre de puertas.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026
Siguen los retrasos en la Línea 2
Usuarios reportaron retrasos en la Línea 2, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos entre la estación Hidalgo y Bellas Artes; piden agilizar el avance de trenes.
Qué pasa en la L2? Más de 10 minutos entre Hidalgo y Bellas Artes parados.— Manu Pereyra (@mr_perbla) May 28, 2026
Retrasos en la Línea A
Usuarios reportaron retrasos en la Línea A, aseguran esperar por más de 20 minutos en cada una de las estaciones; piden agilizar el avance de trenes. Hay alta afluencia.
Buen día. La Línea A presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda. Pedimos tu apoyo para permitir el cierre libre de puertas, así como dejar salir antes de entrar al vagón. Gracias por ayudarnos a tener un viaje más ágil.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026
Retrasos en la Línea 12
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran llevar varios minutos detenidos en Culhuacán, en dirección a Mixcoac; piden agilizar el avance de trenes.
Línea 12 iba con avance constante pero ya llevamos varios minutos detenidos en culhuacan dirección mixcoac— Karina Cooper. (@Karymadafakas) May 28, 2026
Siguen los retrasos en la Línea 3
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran que están haciendo base en cada una de las estaciones; piden agilizar el avance de trenes.
La línea tres está haciendo base en la estaciones. Me tocó desde Niños Héroes.— yisus (@MxRamnova) May 28, 2026
Retrasos en la Línea 2; piden agilizar el avance
Se reportan retrasos de más de 10 minutos en estaciones de la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes.
Buenos dias— Carlos Rodriguez (@CarlosRoma44) May 28, 2026
Podrán darnos información sobre la línea 2 por favor
En ambas direcciónes ya tardo más de 10 minutos
Nos podrán apoyar
Retrasos en la Línea 3, ¿qué pasó?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren en dirección a Indios Verdes; las unidades se detienen por largo tiempo en cada estación.
Buenos días algún problema en la línea 3 dirección Indios Verdes llevamos 15 minutos en etiopia en cada estación más de 5 minutos— elena reyes ortiz (@elenitaxi) May 28, 2026
Continúa el cierre de tres estaciones de la Línea 2
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 continúan cerradas debido a los trabajos de rehabilitación.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay servicio de ascenso ni descenso.
Asímismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 continúa cerrada,… pic.twitter.com/gqJCFrOwbN
Cierre en la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2
La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 continúa cerrada para este jueves; se recomienda tomar las siguientes alternativas en caso de ir al centro de la ciudad:
🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.
#AvisoMetro: La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 continúa cerrada. Para dirigirte a la zona Centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende (Línea 2), San Juan de Letrán (Línea 8) y Bellas Artes (Línea 2 y Línea 8). Toma previsiones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026
¡Inician las operaciones con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 11° C pic.twitter.com/2FrcVEiwqc— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 28, 2026