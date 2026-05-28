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¡Caos en la Línea 3 y Línea 2 del Metro CDMX! Estaciones con retrasos para este jueves 28 de mayo 2026

El Metro CDMX comienza con retrasos en las estaciones de la Línea 3 y la Línea 2; usuarios piden agilizar el servicio para este jueves 28 de mayo 2026.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 28 de mayo 2026? Retrasos, avance de trenes y estaciones cerradas para este jueves
Retrasos en la Línea 2 y Línea 2 del Metro CDMX este jueves|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

Si utilizas el Metro CDMX este jueves 28 de mayo 2026 para ir a la escuela, el trabajo o al centro de la ciudad, te compartimos el avance de trenes de todas las líneas de este transporte público; conoce las estaciones afectadas.

Las estaciones San Antonio Abad, Portales, Nativitas y Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 se mantienen cerradas para este jueves; toma precauciones.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 28 de mayo? Retrasos y avance de trenes; estaciones afectadas

Retrasos en revolución

Usuarios reportan retrasos de hasta 10 minutos en la estación Revolución, aseguran que no pasa ningún tren; piden agilizar el servicio.

Retrasos en la Línea 7; estaciones afectadas

Reportan retrasos y alta afluencia en la Línea 7; piden agilizar el avance de trenes en cada una de las estaciones afectadas.

Continúan el avance lento de la Línea 2

Se reportan retrasos y avance lento en la Línea 2; piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.

El Metro CDMX explicó que los problemas se deben al retiro de un tren para revisión; son embargo, ya agilizan el servicio.

Siguen los retrasos en la Línea 2

Usuarios reportaron retrasos en la Línea 2, aseguran estar detenidos por más de 10 minutos entre la estación Hidalgo y Bellas Artes; piden agilizar el avance de trenes.

Retrasos en la Línea A

Usuarios reportaron retrasos en la Línea A, aseguran esperar por más de 20 minutos en cada una de las estaciones; piden agilizar el avance de trenes. Hay alta afluencia.

Retrasos en la Línea 12

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran llevar varios minutos detenidos en Culhuacán, en dirección a Mixcoac; piden agilizar el avance de trenes.

Siguen los retrasos en la Línea 3

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran que están haciendo base en cada una de las estaciones; piden agilizar el avance de trenes.

Retrasos en la Línea 2; piden agilizar el avance

Se reportan retrasos de más de 10 minutos en estaciones de la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes.

Retrasos en la Línea 3, ¿qué pasó?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso del tren en dirección a Indios Verdes; las unidades se detienen por largo tiempo en cada estación.

Continúa el cierre de tres estaciones de la Línea 2

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 continúan cerradas debido a los trabajos de rehabilitación.

Cierre en la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2

La estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 continúa cerrada para este jueves; se recomienda tomar las siguientes alternativas en caso de ir al centro de la ciudad:

🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.

¡Inician las operaciones con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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