Marchas y bloqueos este jueves 28 de mayo; Alternativas viales EN VIVO

Este jueves 28 de mayo se prevé una intensa agenda de movilizaciones en la capital del país. Sumado a la afluencia vehicular de las horas pico, los cortes a la circulación programados requieren especial atención para quienes buscan transitar sin demoras por la Ciudad de México.

En Azteca Noticias te damos las actualizaciones más relevantes del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Consulta en este espacio los puntos críticos, las rutas de desfogue habilitadas y el minuto a minuto del tránsito matutino.