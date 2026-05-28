Marchas y bloqueos este jueves 28 de mayo; Alternativas viales EN VIVO
¡Evita los puntos críticos de la capital! Te presentamos el seguimiento en tiempo real con las calles cerradas, marchas y alternativas viales para este jueves 28 de mayo.
Este jueves 28 de mayo se prevé una intensa agenda de movilizaciones en la capital del país. Sumado a la afluencia vehicular de las horas pico, los cortes a la circulación programados requieren especial atención para quienes buscan transitar sin demoras por la Ciudad de México.
En Azteca Noticias te damos las actualizaciones más relevantes del Centro de Orientación Vial (OVIAL) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Consulta en este espacio los puntos críticos, las rutas de desfogue habilitadas y el minuto a minuto del tránsito matutino.
Marchas CDMX hoy 28 de mayo: Bloqueos, tráfico y alternativas EN VIVO
CNTE bloquea Circuito Interior
Integrantes de la CNTE bloquean Circuito Interior a la altura de Paseo de la Reforma en ambos sentidos, por lo que hay un caos en la zona.
Bloqueo en Avenida Constituyentes
Bloqueo en Av. Constituyentes al Oriente a la altura del núm. 1001, esq. Av. Acueducto, col. Belén de las Flores, alcaldía Miguel Hidalgo. Como alternativa vial está Cam. Real a Toluca.
Manifestantes en la Estela de Luz
Concentración de manifestantes en la Estela de Luz, ubicada en Lieja No. 270, col. Bosque de Chapultepec I Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Cerradas calles cercanas al Zócalo
Continúa cerrada la circulación en vialidades inmediatas a Plaza de la Constitución. Como alternativa vial está Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando T. de Mier y Eje Central.
Circulación en Melchor Ocampo
Cerrada la circulación en Melchor Ocampo entre Francisco Sosa y Pérez Valenzuela, col. Del Carmen, alcaldía Coyoacán. Como alternativa vial está Tres Cruces.
Cerrada la circulación en Avenida 5 de Mayo
Continúa cerrada la circulación de Av. 5 de Mayo desde Eje Central Lázaro Cárdenas hasta Bolívar, por presencia de manifestantes. Como alternativa vial está Eje 1 Norte, Donceles y Venustiano Carranza.
¡Toma precauciones!
Se espera concentración de manifestantes a las 09:00 horas en Av. José María Pino Suárez No. 2, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
Programa Hoy No Circula
Las restricciones vehiculares en la capital para este jueves 28 de mayo aplican a:
- Vehículos con engomado Verde.
- Terminación de placas 1 y 2.
- Hologramas 1 y 2. (Unidades eléctricas, híbridas y aquellos con holograma 0 y 00 circulan con normalidad).