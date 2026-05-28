No pudieron salvarlo: muere adulto mayor dentro de cisterna en CDMX

Un hombre de 83 años murió dentro de una cisterna en una casa ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX), aunque la causa del fallecimiento aún está por esclarecerse.

Los hechos ocurrieron en una domicilio ubicado en la calle Cairo y Egipto, en la colonia Romero Rubio, este miércoles 27 de mayo de 2026, sin embargo, surgieron dos posibles versiones de lo que habría ocurrido dentro del inmueble.

Rescatan cuerpo de señor tras morir en cisterna

Bomberos de la CDMX ingresaron a la cisterna con equipo de respiración autónoma para extraer el cuerpo y entregarlo a los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para investigar lo ocurrido.

La identidad de la víctima no ha sido confirmada y si se trataba de un trabajador que acudió al lugar o vivía en el domicilio referido.

¿Qué se sabe de la muerte de un hombre en un cisterna en CDMX?

La información preliminar refiere que perdió la vida cuando se encontraba realizando labores de limpieza y aparentemente una intoxicación con algún solvente ocasionó la muerte.

Aunque una versión policial indica que el señor al parecer estaba arreglando el flotador de la cisterna, sin embargo, se cayó y se ahogó.

Niña muere tras caer a cisterna en su casa en Tlalpan

El 23 de marzo de 2026, se registró el caso de una niña de dos años que murió tras caer en una cisterna dentro de su casa en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX.

De acuerdo con los primeros reportes, su hermano, también menor de edad, intentó rescatarla, pero al no lograrlo, alertó a la familia la cual pidió apoyo a los servicios de emergencia.

Paramédicos implementaron maniobras para reanimarla, pero la niña ya había fallecido. Ante ello, la Fiscalía de la CDMX inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

En este caso presuntamente pudo haber una negligencia por parte de los padres, ya que no habían estado al pendiente de la menor, lo que pudo ser un caso de omisión de cuidados.