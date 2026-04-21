VIDEO: Trenes colisionan en Coahuila–Nuevo León; hay dos lesionados

La mañana de este martes se registró un percance ferroviario en las inmediaciones del ejido Higueras, en la zona limítrofe entre Coahuila y Nuevo León, lo que generó una rápida movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de ambas entidades. El incidente dejó como saldo preliminar a dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió cuando una de las unidades impactó por la parte trasera a otra que se encontraba detenida sobre la vía. La colisión provocó la activación de protocolos de atención y la llegada de paramédicos, quienes brindaron auxilio inmediato a los trabajadores afectados.

#VIDEO |Choque de trenes en límites de Coahuila y Nuevo León deja dos heridos



Una unidad ferroviaria impactó por alcance a otra que estaba detenida cerca del ejido Higueras. El accidente movilizó a cuerpos de emergencia y provocó la interrupción parcial del tránsito de trenes… pic.twitter.com/mxBAFWNLg4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Accidente ferroviario colapsa operaciones

El accidente tuvo lugar en un tramo estratégico donde convergen diversas operaciones ferroviarias cercanas a Ramos Arizpe, lo que derivó en la interrupción parcial del tránsito de trenes mientras se realizaban las labores de atención y revisión en la zona.

Esta situación obligó a implementar medidas preventivas para evitar mayores riesgos, así como a coordinar el flujo ferroviario en rutas alternas. Personal especializado se mantuvo en el sitio para evaluar posibles daños en la infraestructura y garantizar condiciones seguras antes de reanudar por completo las operaciones.

Incidente dejó lesionados, ¿qué se sabe?

Paramédicos que acudieron al sitio brindaron atención a los dos lesionados sin que, hasta el momento, se haya detallado la gravedad de sus heridas. Ambos recibieron primeros auxilios en el lugar, en tanto se determinaba si era necesario su traslado a un hospital.

La rápida respuesta de los equipos de emergencia permitió controlar la situación sin que se reportaran daños mayores o un número más amplio de personas afectadas.

Hasta ahora, las autoridades no han establecido las causas del choque. Se informó que será necesario realizar un análisis técnico de los sistemas y registros de ambas unidades involucradas para esclarecer qué originó el impacto.

Estas revisiones incluirán la evaluación de los mecanismos de frenado, comunicación y control, así como posibles factores humanos o condiciones operativas que hayan influido en el incidente.