Buscan a Odalys y Dayna en Yucatán; activan Alerta Amber por desaparición de dos adolescentes en Mérida y Kanasín

La Fiscalía General del Estado de Yucatán ha emitido un llamado urgente a la sociedad civil con la activación de dos nuevas fichas bajo el protocolo Alerta Amber Estatal. En esta ocasión, las autoridades y familiares buscan dar con el paradero de dos adolescentes de 16 y 13 años de edad, quienes fueron vistas por última vez en los municipios de Mérida y Kanasín.

Odalys Abigail desapareció en Mérida el 11 de abril

El primer reporte corresponde a Odalys Abigail Tello Reyes, de 16 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado sábado 11 de abril de 2026 en la colonia San Antonio Xluch III, ubicada en la ciudad de Mérida. Aunque el hecho ocurrió a mediados de mes, la denuncia formal fue interpuesta el 19 de abril, detonando de inmediato la alerta número AAYUC59/2026.

#AAYUC Informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente ODALYS ABIGAIL TELLO REYES de 16 años de edad, en el Estado de Yucatán. @fgeyucatan pic.twitter.com/7m1eYosMNR — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) April 21, 2026

Odalys tiene una estatura aproximada de 1.50 metros y un peso de cerca de 70 kilogramos. Entre sus características físicas destacan su cabello ondulado de color castaño oscuro y ojos color café claro. Para facilitar su identificación inmediata, es fundamental prestar atención a sus señas particulares: la adolescente tiene un lunar en la parte superior del lado izquierdo de la boca y un tatuaje en la muñeca izquierda con la imagen de letras musicales. Al momento de la activación, no se cuenta con datos específicos sobre la vestimenta que portaba.

Dayna Amayrani desapareció en Kanasín el 19 de abril

De manera paralela, se busca intensamente a Dayna Amayrani Brito De La Cruz, de apenas 13 años de edad. Su desaparición ocurrió este domingo 19 de abril de 2026 en el fraccionamiento Encinos II, perteneciente al municipio de Kanasín.

Dayna mide 1.60 metros, pesa aproximadamente 58 kilogramos y tiene el cabello lacio teñido de color cobrizo. Como rasgos distintivos, la ficha oficial menciona que tiene hoyuelos en ambas mejillas y un corte horizontal en la ceja derecha.

#AAYUC Informa de la ACTIVACIÓN de una ALERTA AMBER Estatal solicitando de su amable apoyo para la búsqueda y localización de la adolescente DAYNA AMAYRANI BRITO DE LA CRUZ de 13 años de edad, en el Estado de Yucatán. @fgeyucatan pic.twitter.com/0eKHO3tquu — Alerta Amber (@AAMBER_yucatan) April 20, 2026

Un dato crucial para su localización es que la menor lleva consigo un perro mestizo de color amarillo con blanco que responde al nombre de "Muñeca". Al momento de su desaparición, vestía una blusa deportiva blanca, pants negros con franjas blancas a los costados, chanclas y calcetines negros, además de portar una mochila escolar color rosa.

La colaboración de la ciudadanía es vital. Si usted cuenta con cualquier información que ayude a dar con el paradero de Odalys o Dayna, comuníquese de inmediato a los números oficiales de la Fiscalía General del Estado de Yucatán o al número de emergencias 911. Cada reporte es confidencial y puede hacer la diferencia.