“Te escribo con mucho miedo pero con mucho amor por mi hijo": Madre buscadora de Sonora envía carta a “El Chapo” Guzmán

El día 20 de abril, la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, envió una carta a Joaquín "El Chapo" Guzmán para pedirle algo inesperado: que les confiese en dónde están lo desaparecidos.

Con su puño y letra, Ceci publicó una foto de la carta donde suplica al capo que le diga en dónde están ubicados los restos de muchachos desaparecidos.

Con todo respeto, con toda dignidad, con miedo y esperanza, le suplico al señor Chapo que también nos mande una carta donde nos diga dónde quedaron todos los muchachos que desaparecieron. Lo hago con la humildad de una madre que seguirá buscando al otro hijo que le arrebataron y… pic.twitter.com/oUaWgfRJfD — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 21, 2026

Madre buscadora escribe carta a "El Chapo" con "miedo y amor"

Desde su casa en Bahía de Kino, Ceci redactó un mensaje con su dirección completa, esperando que el hombre que alguna vez controló el destino de miles le responda. "Le escribo con mucho miedo, pero con mucho amor por mi hijo", dice el texto.

La activista no usa un lenguaje de confrontación; al contrario, le pide compasión apelando a la imagen de "persona buena" que ayudaba a los pobres, solicitando que ahora ayude a las madres que agonizan en vida por la incertidumbre.

"Usted sabe dónde quedaron los muchachos": Ceci Flores a "El Chapo"

La madre buscadora de Sonora le suplica que revele el paradero de los jóvenes que "quedaron olvidados y echados al baúl de la impunidad", permitiendo que las familias venzan el miedo y logren, finalmente, llevar flores a una tumba y terminar con la incertidumbre.

Ceci Flores pudo encontrar e identificar a su hijo

Apenas el pasado 30 de marzo, Ceci Flores cerró un capítulo doloroso tras seis años de búsqueda. La Fiscalía de Sonora confirmó que los restos hallados en un rancho de la carretera 26 correspondían a su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido en 2019.

Haber encontrado a uno de sus hijos, lejos de detenerla, le dio el impulso para seguir buscando y pedir información al exlíder del Cártel de Sinaloa.

Joaquín “El Chapo” Guzmán volvió a captar la atención internacional tras enviar una carta escrita a mano, y en inglés, al juez Brian Cogan.



Desde la prisión en #Colorado, #EU, el exlíder del Cártel de Sinaloa denuncia que no se cumplen sus derechos constitucionales.



¿Qué dice… pic.twitter.com/ThXMDEPpuh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

"El Chapo" manda carta a juez exigiendo derechos

Mientras "El Chapo" se queja en su carta del 12 de abril sobre violaciones a la Primera y Octava Enmienda en la prisión de ADX Florence.

El contraste es brutal; mientras el capo busca un mejor trato bajo leyes extranjeras, las madres en México solo buscan la libertad de poder llorar a sus muertos en un lugar sagrado.

Ceci aclara que no habla solo por ella. Su petición representa a cientos de mujeres que han perdido el miedo a los grupos delictivos porque el dolor de la ausencia es mayor.