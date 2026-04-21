Autoridades la encontraron después de que su mamá cerró vialidades: Localizan a menor, Yolett Guadalupe, en Ciudad Juárez, Chihuahua

Autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua, dieron a conocer la localización con vida de la menor desaparecida, Yolett Guadalupe, quien llevaba días sin ser encontrada por sus familiares.

La estudiante de 13 años fue vista por última vez hace cuatro días al salir de la Secundaria Estatal Uno, en el corazón de Ciudad Juárez.

Madre de menor tuvo que bloquear vialidades para que las autoridades la ayudaran

Desesperada y cansada del poco trabajo de las autoridades, la mamá de Yolett decidió tomar las calles para hacerse escuchar. Primero cerró la vialidad frente a la escuela y, poco después, escaló la protesta hasta el Puente Internacional Paso del Norte.

El mensaje de la mamá de Yolett era que si no buscaban a su hija, la frontera estaría detenida.

La madre insistía en que la zona estaba llena de cámaras de vigilancia que nadie se había molestado en revisar a fondo.

Tras la presión ejercida, autoridades de Ciudad Juárez comenzaron la búsqueda de la menor

Lo que no se hizo en las horas que llevaba perdida la niña, se resolvió en poco tiempo tras el bloqueo. Ante la crisis en vialidades estatales, la policía activó el sistema de reconocimiento facial en las cámaras del centro.

La tecnología hizo su trabajo y detectó a la menor caminando por las calles del sector centro. Según el reporte oficial, Yolett no estaba sola; iba acompañada por un joven de 18 años, quien fue arrestado en el lugar por las autoridades.

Localizan a menor desaparecida en Ciudad Juárez

Yolett ya se encuentra con su familia bajo resguardo. Mientras tanto, el joven que la acompañaba enfrenta un proceso legal para determinar su responsabilidad en la desaparición de la menor.

Amnistía Internacional: la crisis de desaparecidos que no para en 2026

El caso de Yolett ocurre en un contexto nacional asfixiante. Informes recientes de Amnistía Internacional revelan que las desapariciones en México han crecido un 10% respecto al año pasado.

Las cifras de este 2026 son desoladoras: en menos de dos años de la administración vigente, el fenómeno se ha acelerado, dejando a las fiscalías y servicios forenses totalmente rebasados por la cantidad de expedientes que se acumulan cada día.

41 desapariciones diarias en México: la estadística del miedo

Para este año, el promedio de víctimas es de 41 personas desaparecidas cada 24 horas. Solo en los primeros 100 días de este gobierno, se registraron más de 4 mil casos.

El caso de Yolett terminó con un final feliz, pero para miles de madres que no tienen la posibilidad de encontrar a sus hijos, la búsqueda continúa entre expedientes estancados y autoridades que no hacen su trabajo.