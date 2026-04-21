Nuevo video revela el momento en que comenzó el tiroteo en Teotihuacán: así corrieron los turistas

En redes sociales comenzó a surgir un video captado por Webcams de México, que muestra el momento en que el agresor identificado como Julio César Jasso Ramírez, inició el tiroteo desde la Pirámide de la Luna, en la Zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México (Edomex).

Esto ocurre un día después de la balacera que dejó como saldo dos personas muertas, una turista canadiense y el propio agresor de 27 años, así como 13 lesionados, todos de nacionalidad extranjera.

VIDEO: Turistas corren tras los disparos en Teotihuacán; así fue el momento

En las imágenes difundidas se puede observar cómo alrededor de las 11:19 horas del lunes 20 de abril, varios visitantes se encontraban en el primer nivel de la Pirámide de la Luna, incluyendo el propio tirador, quien subió con una mochila donde se ocultaba un revólver calibre .38, un arma punzocortante y 52 cartuchos útiles.

En ese momento, la webcam muestra cómo varios turistas comienzan a correr para ponerse a salvo; incluso algunos tropiezan mientras descienden por la escalinata. Por ello, se presume que fue en ese instante cuando Julio César inició la balacera.

Webcams de México captó el momento del ataque en Teotihuacán



A las 11:19 horas se desató el pánico



Gente huyendo, bajando a toda prisa de la pirámide de la Luna; algunos cayeron al nivel inferior pic.twitter.com/fskjz4X55y — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 21, 2026

Este video se suma a otros difundidos en redes sociales, donde se escuchan detonaciones de arma de fuego y se observa el momento en que el agresor sube a la parte más alta de la pirámide, mientras elementos de la Guardia Nacional intentaban neutralizarlo.

🚨 A gunman opened fire from atop the Pyramid of the Moon at Mexico's Teotihuacán pyramids on April 20, 2026, killing a 32-year-old Canadian woman, wounding 13 other tourists (including six Americans and another Canadian), before killing himself pic.twitter.com/NbiIgsFAS7 — Brandon Tatum (@TheOfficerTatum) April 21, 2026

Cronología de la balacera en Teotihuacán; agresor llegó en taxi de plataforma

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, el Gabinete de Seguridad informó que el sujeto era originario de Tlapa, Guerrero; sin embargo, en su credencial del INE aparece un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte oficial, el joven llegó en autobús a la capital del país. Posteriormente, se trasladó a Teotihuacán, donde se hospedó en un hotel cercano a la zona.

La Fiscalía del Estado de México informó que Julio César ya había visitado la zona para planear el crimen, confirmando que se trató de un ataque basado en masacres de Estados Unidos.

Alrededor de las 11:00 horas subió al vestigio arqueológico, donde abrió fuego. Minutos después, cerca de las 11:30 horas, autoridades estatales recibieron el reporte de detonaciones de arma de fuego, por lo que se movilizaron de inmediato al sitio.

Autoridades revelaron que el agresor, quien actuó solo, hirió a varias personas, antes de darse cuenta de que se encontraba rodeado por policías.

En ese momento, empieza a escalar y huye a uno de los costados de la pirámide, donde es neutralizado con un disparo en la pierna. Aunque fue el sujeto, quien atentó contra su propia vida, informó Guillermo Briseño lobera, comandante de la Guardia Nacional.

