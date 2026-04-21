“No pegamos fichas, pegamos esperanza": Familias tapizan Berriozábal ante ola de desapariciones

En el municipio de Berriozábal, Chiapas, las paredes han dejado de ser cemento para convertirse en un mural de rostros ausentes. Alrededor de 50 personas, en su mayoría madres buscando a sus hijos, iniciaron una brigada masiva de pegado de fichas de búsqueda, recorriendo calles, postes y hasta mototaxis. Para ellas, no se trata de colocar papeles, sino de sembrar la esperanza de que alguien, en algún lugar, les devuelva a sus seres queridos.

La situación en la zona es crítica. Desde el 2024 a la fecha, se reportan al menos 55 desapariciones en el municipio, lo que ha llevado a las autoridades y colectivos a catalogar a Berriozábal como un "foco rojo" en materia de seguridad.

Familiares de personas desaparecidas tapizan calles de Berriozábal

La brigada, que fue acompañada por la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado, se dividió en contingentes para abarcar 10 puntos clave, incluyendo el Barrio San José. Entre las buscadoras se encuentra Jin Chavarría, quien busca a su padre, Víctor Manuel Chavarría, desde mayo de 2023. Su mensaje a la ciudadanía es un llamado al respeto:

Brigada de búsqueda en Berriozábal, Chiapas 🕊️



Familiares de personas desaparecidas tapizan calles con fichas de búsqueda: no son papeles, dicen, es la esperanza de encontrarlos.



Más de 50 casos en la zona la convierten en foco rojo. Exigen respeto a las fichas y mayor… pic.twitter.com/6StN2TIusO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

"Les pedimos que las respeten... nos apoyan mucho cuidándolas, que no las arranquen, que no las pinten. Es la esperanza de encontrar a un papá, un hijo, un hermano", expresó Jin con la voz de quien lleva años caminando por justicia.

El dolor del primer encuentro con la realidad

Para muchas familias, este 2026 marca el inicio de una pesadilla que nunca imaginaron vivir. Es el caso de la señora Flor de María Sarmiento, quien por primera vez se une a una brigada para buscar a su hijo, Luis Enrique Hernández Sarmiento, desaparecido apenas el pasado 1 de diciembre de 2025.

"Vengo a la Fiscalía y no nos dicen nada. Nunca pensé que fuéramos a pasar por estos momentos de angustia y dolor", relató doña Flor, quien con fe y fuerza se suma a las jornadas ante la falta de avances en las investigaciones oficiales.

Las familias denuncian que las desapariciones han sido constantes desde 2022 y se han intensificado en los últimos meses. La exigencia es clara: mayor celeridad en las carpetas de investigación y que la sociedad se convierta en aliada de su búsqueda. Mientras los operativos de las autoridades se limitan a protocolos, las familias siguen tapizando el municipio, decididas a no dejar de caminar hasta que sus seres queridos vuelvan a casa.