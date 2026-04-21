Identifican al sujeto que disparó en pirámides de Teotihuacán; revelan su nacionalidad

Luego de la balacera en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, que dejó como saldo dos personas muertas y 13 lesionados, la Fiscalía del Estado de México confirmó que ya fue identificado el presunto responsable del ataque.

De acuerdo con las autoridades, solo una persona participó en el tiroteo ocurrido en lo más alto de la Pirámide de la Luna, identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años.

Fiscalía del Edomex identifica a presunto agresor en Teotihuacán

A través de un comunicado, la fiscalía mexiquense confirmó el nombre del presunto tirador y que contaba con una identificación oficial mexicana.

El sujeto nacido en septiembre de 1998 residía en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX). De manera extraoficial, se habla de que Julio César subía a sus redes sociales cosas relacionadas con Adolf Hitler.

⚠️ Julio César, de 27 años, sería el presunto tirador en #Teotihuacán



Su credencial de elector lo ubica en La Purísima Ticomán, en la alcaldía Gustavo A. Madero



📷 @lasillarota pic.twitter.com/GQoXbnsx8j — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 21, 2026

De igual forma, medios locales señalan que el ataque coincide con la fecha en que murió Hitler, además de la masacre del Instituto Columbine, en Estados Unidos. Sin embargo, esto solo son suposiciones.

Tampoco se ha confirmado si el sujeto tenía vínculos con alguna organización criminal o si presentaba antecedentes penales.

En relación a los hechos violentos acaecidos en la “Zona Arqueológica de Teotihuacán”, donde se registraron dos decesos y 13 personas lesionadas, #FiscalíaEdoméx en coordinación con las instituciones integrantes de la Mesa de Paz del #Edoméx y del @GabSeguridadMX, lleva a cabo… pic.twitter.com/yp6Gc5PMzu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 21, 2026

¿Qué pasó en Teotihuacán este lunes 20 de abril?

La agresión ocurrió en la mañana de este lunes en la Pirámide de la Luna, donde un hombre armado abrió fuego contra turistas y visitantes, provocando una fuerte movilización de cuerpos de seguridad estatales y federales.

Lamentablemente, una turista canadiense murió en el ataque, mientras otras 13 personas resultaron lesionadas; algunas por impactos de arma de fuego y otras al intentar ponerse a salvo. Entre las víctimas, dos menores de 6 y 13 años presentaron heridas.

Horas más tarde del tiroteo, las autoridades revelaron la identidad de los lesionados, así como los hospitales a los que fueron ingresados.

@aztecanoticias Un ataqu3 armad0 sacudió la zona arqueológica de Teotihuacán. Un sujeto ingresó con un 4rma, subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a d1sparar contra los visitantes. Una mujer de origen canadiense perdió la vida tras el ataque. Cuatro turistas extranjeros más resultaron heridos y fueron trasladados a un hospital. El agr3sor se quitó la vida después del suceso, autoridades ya investigan los hechos. Con información de Daniel de Rosas ♬ sonido original - Azteca Noticias

¿Cómo murió el presunto atacante de Teotihuacán?

La Fiscalía explicó que la causa de muerte del presunto agresor será determinada una vez que concluyan los protocolos periciales y forenses correspondientes.

Estos estudios también permitirán establecer las circunstancias exactas en las que perdió la vida, luego de que versiones preliminares apuntan a que se habría quitado la vida.

La zona arqueológica permanece bajo resguardo mientras peritos y agentes ministeriales continúan recabando indicios.

