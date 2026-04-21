Multas de tránsito: estos estados podrán sancionarte aunque no seas residente

Por años, circular con placas de estados vecinos fue el "escudo" preferido de muchos para ignorar los límites de velocidad o los reglamentos de tránsito. Muchos llevaban la misma lógica: si las multas de tránsito no llegaba a mi estado, no había forma de que me obligaran a pagar.

Aunque, esa ventaja acabó para Jalisco y Guanajuato, ya que firmaron un acuerdo de "asistencia mutua" que hará que las infracciones crucen la frontera.

Autoridades de Jalisco buscan aplicar fotomultas a autos con placas foráneas, pues muchos de ellos emplacan en otros estados para andar a exceso de velocidad y burlar las infracciones.

Por ahora se buscan convenios con Michoacán, Nayarit y Oaxaca para intercambiar padrones. pic.twitter.com/6JS1Czq800 — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) April 21, 2026

¿Cómo funcionan las multas fuera de tu estado?

El llamado "Convenio de Colaboración Administrativa" es un sistema de coordinación fiscal que hará que todos paguen por sus multas.

Los secretarios de Hacienda de Jalisco y Finanzas de Guanajuato acordaron que las faltas cometidas por conductores foráneos sean notificadas y cobradas en su entidad de origen. Esto significa que si tienes placas de León pero te multan en Guadalajara, la deuda aparecerá en tu sistema local y no podrás evadirla.

Así te obligarán a pagar multas en otro estado

El intercambio de información mediante plataformas digitales permitirá que los adeudos por infracciones en el estado vecino se vinculen directamente a tu padrón vehicular.

Al momento de querer renovar tu tarjeta de circulación, pagar el refrendo o intentar verificar, el sistema te detendrá hasta que liquides esas multas pendientes acumuladas fuera de tu estado.

¿Qué infracciones sí te pueden sancionar en otra entidad?

El convenio abarca prácticamente todas las sanciones administrativas derivadas de la ley de movilidad. Desde fotomultas por exceso de velocidad hasta sanciones aplicadas por agentes de tránsito directamente en calle.

La idea es garantizar una "aplicación equitativa de la ley", evitando que los conductores se vuelvan descuidados o imprudentes solo porque están de paso por una entidad que no es la suya.

Estados se compartirán datos para que todos paguen sus multas

Jalisco se posiciona a la vanguardia al compartir su base de datos con Guanajuato, permitiendo identificar infractores con precisión quirúrgica.

El respaldo de la Secretaría de Hacienda federal y de organismos internacionales como la Unión Europea refuerza que este sistema sigue estándares globales para mejorar la recaudación y, sobre todo, la seguridad vial.

¿Cuál es el propósito del programa en estos estados?

El objetivo final no es solo recaudar más dinero, sino fortalecer la cultura de la legalidad vial. Con consecuencias reales y tangibles, se espera que disminuya la agresividad al volante de quienes creían que no obtendrían ningún "castigo" por sus faltas viales.