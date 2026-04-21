Peces afectados por derrame en Progreso, Yucatán: tardan meses en reconocerlo

Se registró un nuevo derrame de hidrocarburo pero ahora en la costa de Progreso, Yucatán, donde pescadores denunciaron desde diciembre la presencia de combustible en el mar, afectando directamente su actividad y la fauna marina.

De acuerdo con testimonios, el agua presentaba una textura grasienta, color verdoso y un fuerte olor a combustible. Además, reportaron peces con manchas de diésel y redes prácticamente inservibles.

Los pescadores aseguran que han tenido que alejarse más de la costa para trabajar, lo que implica mayores gastos y menos ganancias. “Perdemos mucho en la pesca”, relataron.

Pescadores advirtieron el derrame en Progreso desde hace meses

Aunque el derrame fue atendido recientemente, los primeros reportes no son nuevos. Habitantes de la zona aseguran que el problema llevaba desde diciembre de 2025 sin ser atendido, pese a las constantes alertas.

Incluso señalaron la posible existencia de dos fugas activas en ductos submarinos, lo que habría provocado la contaminación en la zona. El impacto no solo es ambiental. También alcanza al turismo, ya que visitantes evitan zonas con presencia de residuos de combustible.

Autoridades minimizan y luego reconocen la fuga en Yucatán

En un inicio, autoridades estatales minimizaron la situación, lo que generó molestia entre pescadores y habitantes. Posteriormente, el gobernador Joaquín Díaz Mena confirmó que el origen del derrame fue una filtración en un ducto en desuso de Pemex. Según explicó, personal especializado logró sellar la fuga para evitar mayores daños.

De manera extraoficial, la reparación habría consistido en colocar una abrazadera en la tubería para frenar la salida de combustible.

Por su parte, Pemex aseguró que la fuga fue contenida en su totalidad y que no hay presencia de hidrocarburo en playas. También indicó que todo comenzó con la detección de “pequeñas iridiscencias y burbujas”, o sea solo unas "gotitas" en el mar.

El patrón se repite: de “gotitas” a crisis ambiental en las playas de México

Este caso recuerda lo ocurrido recientemente en Veracruz y Tabasco, donde un derrame de petróleo pasó de ser minimizado como “unas gotitas” a convertirse en un escándalo ambiental y político.

En aquel episodio, autoridades negaron durante semanas la magnitud del daño, mientras pescadores y ambientalistas alertaban sobre afectaciones graves. Con el tiempo, se confirmó que se trataba de una fuga en instalaciones de Pemex que tardó días en ser contenida.

¿Hay riesgo de más fugas en Yucatán?

Pescadores advirtieron que podrían existir otros puntos de filtración en ductos submarinos, debido a su antigüedad y a la presencia de residuos de combustible. Esto debido al estado de la infraestructura petrolera en la zona y el riesgo de nuevos derrames.

Aunque las autoridades aseguran que la situación está bajo control, la desconfianza crece entre quienes dependen del mar para vivir.

