Teotihuacán cierra tras balacera en Pirámide de la Luna: no hay fecha para reabrir

La Zona Arqueológica de Teotihuacán permanecerá cerrada hasta nuevo aviso tras la balacera que sucedió hoy, así lo confirmó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) a través de la Secretaría de Cultura.

¿Por qué está cerrada la zona arqueológica de Teotihuacán?

La decisión se tomó luego del ataque armado ocurrido este 20 de abril dentro del sitio, uno de los más visitados del país. El cierre busca facilitar las investigaciones y garantizar la seguridad tanto de visitantes como del personal. Autoridades pidieron comprensión al público, mientras continúan las diligencias en el lugar.

#INAHInforma

LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE TEOTIHUACAN PERMANECE CERRADA



HASTA NUEVO AVISO



Se agradece la comprensión del público visitante. pic.twitter.com/gjfROdZJBo — INAH (@INAHmx) April 21, 2026

La mañana de este lunes, un hombre armado ingresó a la zona arqueológica y subió a la Pirámide de la Luna, desde donde comenzó a disparar contra turistas.

El ataque provocó escenas de pánico entre visitantes nacionales y extranjeros. Personas corrieron, se tiraron al suelo o buscaron refugio mientras se escuchaban las detonaciones.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el presunto agresor fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, quien habría actuado solo.

El sujeto murió en el lugar, aunque las autoridades aún realizan los peritajes para determinar con precisión las circunstancias de su fallecimiento.

¡Lo que faltaba!



Se reporta una balacera en Teotihuacán; de acuerdo a medios locales, habrían múltiples víctimas.



Ya ni las zonas arqueológicas se salvan de la violencia...https://t.co/dV8hDsBTAC pic.twitter.com/Pq4U2gXGQT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 20, 2026

¿Cuántos muertos y heridos dejó el ataque en Teotihuacán?

El saldo oficial es de dos personas fallecidas: una mujer de nacionalidad canadiense y el agresor —de quien aún no se sabe exactamente si se quitó la vida o fue abatido por elementos de la Guardia Nacional—. Además, 13 personas resultaron lesionadas. De ellas, ocho permanecen hospitalizadas en distintos puntos:



Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Hospital General de Axapusco

Hospital ABC en la Ciudad de México

Otras cinco personas ya fueron dadas de alta tras recibir atención médica.

La Secretaría de Gobernación informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ya brinda apoyo a los afectados y sus familias, tanto en México como en el extranjero.

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La Secretaría de Gobernación informa que, tras los lamentables hechos en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, se desplegó un operativo coordinado con autoridades estatales para su atención.



Tarjeta Informativa 📄 https://t.co/svHlrH31PQ pic.twitter.com/A1hSh3aIfe — Gobernación (@SEGOB_mx) April 21, 2026

Autoridades federales y del Estado de México mantienen un operativo coordinado para esclarecer lo ocurrido. La Secretaría de Cultura señaló que se han dado todas las facilidades para que las corporaciones de seguridad realicen su trabajo, mientras que el Gobierno de México aseguró que se mantiene en contacto con familiares de las víctimas y con representaciones diplomáticas.

Las investigaciones siguen en curso y, por ahora, no hay fecha definida para la reapertura del sitio. El cierre de Teotihuacán marca un hecho inédito para uno de los lugares más emblemáticos del país, que hoy permanece bajo resguardo tras un episodio de violencia.

