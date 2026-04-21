Terror en Guadalajara: Hallan cuerpos calcinados y apuñalados en “picadero” de la colonia La Nogalera en la ZMG

Una jornada de extrema violencia se vivió en la Zona Metropolitana de Guadalajara, específicamente en la colonia La Nogalera. Lo que inicialmente fue reportado como un incendio estructural, derivó en el hallazgo de un multihomicidio que ha conmocionado a los vecinos de la zona.

El terrible hallazgo en lo que parecía sólo un incendio

Elementos de bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas en una finca. Durante las labores de control, rescataron a un hombre de entre 40 y 45 años, quien presentaba quemaduras y heridas penetrantes producidas por arma blanca. Sin embargo, una vez extinguido el fuego, los rescatistas localizaron los cuerpos de tres personas muertas: una mujer y dos hombres.

Se registró un multih0mic1di0 en la colonia La Nogalera de Guadalajara. 📺 Esta y otras noticias en #HechosNocheJalisco con Ricardo García. (@RiGarciaJal ) pic.twitter.com/zhIb3Rwki9 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 21, 2026

Las víctimas fatales presentaban lesiones por objetos punzocortantes y se encontraban calcinadas. Según las primeras investigaciones, el inmueble era presuntamente utilizado para la compra, venta y consumo de estupefacientes.

Testimonio de un sobreviviente fue pieza clave para saber del multihomicidio

A una cuadra de la escena, las autoridades localizaron a un segundo hombre herido. El lesionado relató que acudió al domicilio con un amigo para consumir drogas cuando fueron abordados por varios sujetos, quienes comenzaron a agredirlos con armas blancas. El testigo logró escapar del lugar justo antes de que la finca terminara envuelta en llamas.

Agentes del Ministerio Público y peritos forenses realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la carpeta de investigación para dar con los responsables de este violento ataque en La Nogalera.

Aparatosos incidentes viales en Lomas del Valle, Zapopan

En hechos distintos, se registró una volcadura en Zapopan, específicamente en el cruce de Paseos del Prado y Naciones Unidas, dentro de la colonia Lomas del Valle. Un vehículo compacto, conducido por un joven de aproximadamente 30 años, sufrió daños de consideración tras impactarse contra una banqueta y dar una voltereta.

A pesar de la magnitud del impacto, el conductor resultó ileso. Elementos de la Policía de Zapopan y seguridad privada resguardaron el área para los trámites correspondientes, confirmando que no hubo personas lesionadas en este incidente vial.

Combate de incendio en la colonia Reforma

Finalmente, en el municipio de Guadalajara, se reportó un fuerte incendio de vivienda en la intersección de las calles Escarcela del Ejército y Gómez Farías, en la colonia Reforma. El equipo de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara acudió al punto para combatir el fuego en una zona señalada como punto de acumulación.

🔴 #IMPORTANTE | Un vehículo compacto terminó volcado tras un fuerte percance sobre la Av. Naciones Unidas, en la Col. Lomas del Valle de Zapopan. 🚨🚘



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/TBZqnXq4AO — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 21, 2026

Aunque el lugar no estaba habitado al momento del siniestro, la cercanía con otras viviendas generó una movilización importante. Tras las maniobras de enfriamiento, se confirmó que no hubo víctimas ni personas atrapadas al interior del inmueble.

