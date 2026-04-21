Doctora del IMSS muere en la autopista México-Tuxpan; policías la habrían confundido

Una doctora murió la tarde del lunes 20 de abril, luego de quedar en medio del fuego cruzado entre sujetos armados y policías de Veracruz en la autopista México-Tuxpan.

Primeros reportes señalaron que la mujer habría sido confundida por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP Veracruz), debido a que minutos antes los uniformados presenciaron el robo de un vehículo, el cual persiguieron hasta la caseta de cobro de Tuxpan.

Muere anestesióloga del IMSS durante persecución en Veracruz

Alrededor de las 18:00 horas del lunes, sujetos armados despojaron a un conductor de su camioneta color blanca, cerca de un fraccionamiento del municipio de Tihuatlán.

Tras recibir el reporte, se desató una intensa persecución que llegó hasta la autopista de cobro, en los límites de Tuxpan.

Fue ahí donde las balas alcanzaron a dos mujeres que también viajaban a bordo de una camioneta blanca, por lo que se presume que los uniformados habrían confundido el vehículo y accionado las armas, dejando como saldo una muerte y una persona lesionada.

La víctima mortal fue identificada como Bertha Burciaga Morán, de 38 años, quien residía en la ciudad de Puebla, pero laboraba en el Hospital General de Zona No. 24 del IMSS en Poza Rica.

SSP de Veracruz emite comunicado tras asesinato de doctora del IMSS

Evidentemente, la muerte de la doctora ha causado indignación en el estado veracruzano, pues la mujer solo se trasladaba por carretera cuando fue alcanzada por las balas.

Por ello y mediante un boletín, la SSP de la entidad informó que elementos de la corporación presenciaron el momento en que cuatro sujetos armados robaron un vehículo, iniciando una persecución que se extendió hasta la caseta de cobro.

En medio de la balacera, los policías repelieron las balas, mismas que alcanzaron a las dos mujeres que viajaban en su vehículo particular. Debido a estas lesiones, la doctora no logró sobrevivir.

De igual forma, las autoridades confirmaron que los uniformados fueron puestos a disposición para iniciar con la investigación correspondiente.

Condonan muerte de doctora en Veracruz

Antes del comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social del Hospital Regional confirmó la muerte de la doctora Bertha.

En la esquela, se puedo leer: "lamentamos profundamente su sensible fallecimiento, reconociendo en ella a una profesionista comprometida, humana y entregada a su labor".

Familiares y colegas exigen que se investigue el actuar de los uniformados, ya que la profesionista ni siquiera tenía nada que ver con el robo registrado en el municipio de Tihuatlán.

