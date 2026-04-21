¡Nuevo susto en Teotihuacán! Globo aterriza de emergencia junto a Pirámide del Sol un día después de tiroteo

Un nuevo momento de pánico se vivió este martes 21 de abril en Teotihuacán, Estado de México, apenas horas después de que un tiroteo dejó muertos y heridos en la zona arqueológica; esta mañana un globo aerostático descendió de emergencia junto a la Pirámide del Sol tras quedarse sin combustible.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:15 horas, cuando la aeronave perdió capacidad de vuelo y el piloto intentó elevarla sin éxito; ante la falla, realizó un aterrizaje controlado en las inmediaciones de la Calzada de los Muertos, lo que activó una rápida movilización de cuerpos de emergencia en un sitio que aún permanece bajo vigilancia reforzada por los hechos violentos del lunes.

¿Hubo heridos tras el aterrizaje del globo en Teotihuacán y qué investigan las autoridades?

En el globo viajaban tres personas de origen extranjero, quienes fueron atendidas en el lugar por paramédicos; ninguna presentó lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado hospitalario.

El área fue acordonada por autoridades locales mientras se aseguraba la aeronave; minutos después, personal vinculado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles llegó al sitio para iniciar el levantamiento de información y documentar lo ocurrido.

ATERRIZAJE DE EMERGENCIA EN TEOTIHUACÁN



Un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia dentro de la zona arqueológica de Teotihuacán, un suceso que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas según los reportes preliminares de los servicios de emergencia.



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La Agencia Federal de Aviación Civil informó que abrió una investigación administrativa para determinar las causas del incidente y, en su caso, aplicar sanciones a la empresa operadora del globo aerostático.

Este nuevo percance ocurre en un contexto de alta tensión, luego de que la zona arqueológica fuera escenario de un ataque armado que dejó víctimas y obligó al cierre parcial del sitio la mañana del lunes 20 de abril, generando preocupación entre turistas y operadores turísticos.

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¿Qué pasó en Teotihuacán este lunes 20 de abril?

La mañana del lunes, la Pirámide de la Luna se convirtió en el punto de un tiroteo, cuando un hombre abrió fuego contra visitantes desde la parte alta del sitio, provocando escenas de pánico entre turistas nacionales y extranjeros.

El saldo fue de una mujer canadiense sin vida y al menos 13 personas lesionadas; algunas por impactos de arma de fuego y otras al intentar resguardarse durante la agresión, entre ellas menores de edad.

Tras el reporte, elementos de seguridad desplegaron un operativo en la zona y lograron contener la situación; minutos después, el presunto agresor perdió la vida, presuntamente tras dispararse al verse rodeado, aunque las autoridades continúan con los peritajes para esclarecer lo ocurrido.

El agresor del tiroteo en Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, originario de Tlapa, Guerrero, y con domicilio en Gustavo A. Madero, Ciudad de México. De acuerdo con los reportes, actuó solo.

La zona arqueológica permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones, en medio de una vigilancia reforzada tras dos incidentes consecutivos que han impactado la seguridad en uno de los sitios turísticos más emblemáticos del Estado de México.