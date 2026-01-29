Chris Brown comparece en Reino Unido por agresión contra productor musical

El cantante estadounidense Chris Brown compareció este miércoles ante el Southwark Crown Court en Londres en una audiencia preliminar relacionada con un proceso judicial que enfrenta en el Reino Unido por una supuesta agresión ocurrida en 2023.

Chris Brown , de 36 años, está acusado de atacar a un productor musical con una botella dentro del club Tape , en el centro de Londres, un incidente que los fiscales describieron como un “ataque no provocado”.

Chris Brown has arrived at his hearing Southwark Crown Court In London | January 28 pic.twitter.com/oNSJYZ0TtQ — Privilege RnB (@PrivilegeRnB) January 28, 2026

Durante la breve audiencia, solo confirmó su identidad ante el juez y estuvo acompañado de su co-acusado, Omololu Akinlolu, quien también niega los cargos. La comparecencia fue parte de los trámites previos al juicio programado para finales de este año.

¿Qué fue lo que hizo Chris Brown?

El proceso legal contra Chris Brown se remonta a un incidente del 19 de febrero de 2023, cuando supuestamente lanzó una botella de tequila contra el productor musical Abraham Diaw dentro del club Tape en Mayfair, en el centro de Londres.

US singer Chris Brown appeared at a London court for a brief hearing ahead of his trial later this year on charges of attacking a music producer in a London nightclub https://t.co/CQEW5w55uF pic.twitter.com/PaNxfbRRge — Reuters (@Reuters) January 28, 2026

Los cargos incluyen intento de causar daño corporal grave y un cargo menor de agresión causando lesiones corporales reales, así como la posesión de un arma ofensiva, en este caso, la botella, los cuales Chris Brown ha negado ante la corte desde 2025.

En mayo de 2025, Chris Brown fue arrestado en un hotel en Manchester al regresar al Reino Unido por primera vez desde lo ocurrido. Inicialmente se le negó la libertad condicional, pero luego fue liberado tras pagar una fianza de 5 millones de libras, lo que le permitió continuar con su gira mundial Breezy Bowl XX.

¿Qué se espera antes del juicio?

Tras la audiencia de este 28 de enero de 2026, el tribunal estableció otra vista preliminar para abril, antes del inicio formal del juicio previsto en octubre de 2026.

Durante estas audiencias previas, los abogados de Chris Brown y su co-acusado discutirán cuestiones procesales y preparación para el juicio, sin que se emita un veredicto sobre los hechos.

Chris Brown at court in London pic.twitter.com/K2a5ur3FXA — 449 TEA (@449tea) January 28, 2026

Antecedentes judiciales de Chris Brown

En 2009, Chris Brown se declaró culpable de un delito grave de agresión por un incidente en el que golpeó a su entonces pareja, la cantante Rihanna , provocándole lesiones faciales visibles que requirieron hospitalización. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, recibió cinco años de libertad condicional, trabajo comunitario y asesoramiento sobre violencia doméstica.

Posteriormente, en 2014, Chris Brown se declaró culpable de una agresión menor por un altercado fuera de un hotel en Washington D.C. relacionado con un fanático, lo que también derivó en sanciones judiciales menores.

Además, ha enfrentado múltiples arrestos y demandas por altercados, agresiones y otras acusaciones a lo largo de su carrera, algunas de las cuales fueron reducidas, desestimadas o resueltas fuera de los tribunales.

El caso actual en Reino Unido, se suma a este historial de procesos judiciales abiertos o concluidos en diferentes jurisdicciones.