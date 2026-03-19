VIDEO: ¡Héroe de cuatro patas! Paco, el perro policía que aprendió a dar RCP para salvar vidas en Madrid

¡La lealtad no tiene límites! En redes sociales se ha viralizado el video de Paco, un perro de la Policía Municipal de Madrid, España, que ha dejado al mundo sin palabras por su un gran habilidad: realizar maniobras de RCP y salvar la vida de sus compañeros.

El agente canino fue captado durante un entrenamiento para resucitar a personas afectadas.

El método que utiliza Paco para intentar salvar una vida

En el video de Paco, el cual fue publicado por la misma Policía Municipal de Madrid, muestra al lomito corriendo hacía su compañero, que se encuentra tirado en el piso después de un supuesto desmayo, y comienza a saltar sobre su pecho, mientras hace presión con sus dos patitas delanteras.

Después de algunos saltos, el perrito se recuesta sobre el pecho de la persona en el suelo, se dirige hacía su cuello y vuelve a comenzar el proceso de "reanimación".

El instructor espera que Paco termine con la Reanimación Cardiopulmonar para ponerse de pie, darle algunas caricias al agente canino y retirarse del lugar junto con el perro.

En el video se puede escuchar cómo es que las personas que se encontraban dentro del lugar de prueba, le aplauden a Paco por su excelente labor.

Video de Paco, el perro policía, conmueve a millones de usuarios

El video de Paco, el perro policía que hace RCP, ha conmovido a millones de personas alrededor del mundo, que aplauden la inteligencia y habilidades del lomito madrileño.

"Qué increíble TANTAS cosas que ahora pueden hacer (...) Gracias Paquito, eres genial y tu entrenador también bendiciones", comentó una usuaria de YouTube.

Por otro lado, en X, antes Twitter, miles de usuarios aseguraron que el entrenamiento del perro era impresionante, pues además de tratar de reanimar a una persona, también podría llamar la atención de otros para que la víctima sea auxiliada rápidamente.

"Más allá de lo tierno del video, aquí hay algo muy potente: enfrentamiento, disciplina y vínculo puestos a disposición de salvar vida", comentó un usuario de esta red social.

