¡La carrera espacial ingress en una nueva etapa! La NASA, bajo el liderazgo de su administrador Jared Isaacman, acaba de anunciar "Ignition", su plan más ambicioso, hasta ahora, y que podría cambiar la historia de la humanidad: establecer una base permanente en la Luna.

El proyecto, descrito como “el primer puesto avanzado permanente de la humanidad más allá de la Tierra”, busca no solo regresar al satélite natural de la Tierra, sino quedarse durante estancias prolongadas; se trata de una estrategia estructurada en tres fases clave que marcarán el futuro de la exploración espacial.

LIVE: @NASAAdmin and agency leaders are sharing updates on our implementation of the National Space Policy and our preparations to return to the surface of the Moon by 2028. https://t.co/A28HKqedDD — NASA (@NASA) March 24, 2026

Ignition: Así será la base permanente en la Luna

El plan contempla el desarrollo progresivo de infraestructura en la superficie lunar; a diferencia de misiones pasadas, como las del programa Apolo, el objetivo ya no es solo explorar, sino habitar de forma continua.

Según la NASA, esta base permitirá realizar investigaciones científicas avanzadas, probar tecnologías y preparar futuras misiones a Marte.

To build a sustained human presence on the Moon, we are building @NASAMoonBase, prioritizing surface operations and scalable infrastructure.



- Frequent robotic landings and mobility testing including MoonFall drones

- Starting in 2027 nearly monthly cadence of equipment and… pic.twitter.com/3T00Y450kO — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) March 24, 2026

Base lunar permanente: ¿Cuáles son las tres fases del proyecto?

El desarrollo de la base lunar permanente se llevará a cabo en etapas:

Primera fase: envío de rovers, robots y tecnología autónoma para explorar y preparar el terreno

Segunda fase: construcción de infraestructura semihabitable, donde astronautas podrán permanecer por periodos prolongados

Tercera fase: establecimiento de una presencia humana permanente, con sistemas sostenibles de energía, comunicación y soporte vital.

Este enfoque escalonado busca reducir riesgos y garantizar que cada etapa siente las bases para la siguiente.

¿Por qué la Luna es clave para el futuro espacial?

Expertos coinciden en que la Luna es el punto estratégico ideal para avanzar en la exploración del sistema solar. Su cercanía con la Tierra y la posibilidad de aprovechar recursos locales, como el hielo de agua detectado en sus polos, la convierten en un laboratorio natural. Además, programas como Artemis ya han establecido el regreso de astronautas como prioridad, con el objetivo de impulsar una presencia sostenible en el satélite natural de la Tierra.

Este anuncio no solo tiene implicaciones científicas, sino también económicas y geopolíticas, ya que la construcción de una base lunar permanente podría abrir nuevas industrias, desde la minería espacial hasta el turismo orbital. Sin embargo, también plantea desafíos algunos desafíos como los costos millonarios, la cooperación internacional, además de riesgos tecnológicos aún por resolver.

Un "gigantesco" paso para la humanidad

La posibilidad de vivir fuera de la Tierra ya no pertenece únicamente a la ciencia ficción, con este plan, la NASA busca dar el salto definitivo hacia una nueva era. La pregunta ya no es si el ser humano llegará a la Luna, sino: ¿estamos listos para convertirla en nuestro segundo hogar?

