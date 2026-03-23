¡Sin voces ni instrumentos! La historia detrás de ‘No.29’, la canción de BTS que rinde tributo a Corea del Sur

BTS, la banda de K-Pop más famosa del mundo, lanzó 'Arirang', su banda de K-Popnuevo álbum de estudio, una obra que va más allá de la música para convertirse en el puente de sus raíces en Corea del Sur, pero ¿por qué la pista 'No.29' causó tanto impacto en los fans?

Con este nuevo disco, la banda surcoreana demostró que no solo hacen música, cuentan historias y regalan experiencias sonoras.

¿Cuál es el significado histórico de la canción 'No.29' de BTS?

La canción titulada 'No.29' forma parte de 'Arirang', con una duración de 1 minuto 37 segundos, la pista únicamente está acompañada del sonido de una campana y un silencio total; sin embargo, esto tiene un significado histórico.

El sonido proviene de la Campana Sagrada del Rey Seongdeok, también conocida como la Campana de Emillie, una de las reliquias más importantes de Corea del Sur, que conecta el pasado imperial del país con la identidad moderna.

La pista fue una colaboración con el Museo Nacional de Gyeongju.

El nombre de la canción 'No.29' no es coincidencia, pues la Campana Sagrada del Rey Seongdeok está registrada como el Tesoro Nacional número 29 de Corea del Sur.

Por esta razón la canción 'No.29' de BTS dura 1 minuto 37 segundos

¡Una canción cargada de historia! RM, líder de BTS, confirmó que la duración de 'No.29' se debe al tiempo real que tarda el sonido en desaparecer por completo del oído humano, esto durante una transmisión en vivo en YouTube y Weverse, plataforma surcoreana para conectar con las fans de distintas bandas de K-Pop.

Por otro lado, los demás integrantes de BTS aseguraron que esta canción está dedicada a la herencia surcoreana. 'Arirnag' cuenta con varias canciones con referencias históricas de Corea del Sur.

Además, 'No.29' funciona como un puente antes de pasar a la canción 'SWIM', la melodía principal de la agrupación surcoreana, la cual cuenta con un video de YouTube con millones de visualizaciones.