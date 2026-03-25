Influencer de TikTok con millones de seguidores enfrenta sentencia millonaria en EU por demanda de infidelidad con su agente

En Estados Unidos, una conocida influencer célebre por tener millones de seguidores en TikTok recibió una orden de un juez para pagar 40 mil dólares, después de enfrentar una demanda por seducir a su propio agente.

Brenay Kennard a juicio: La influencer de TikTok deberá pagar fianza de 40 mil dólares

El caso involucra a Brenay Kennard, creadora de contenido en redes sociales. El martes 24 de marzo de 2026, un tribunal del condado de Durham, en Carolina del Norte, la sentenció a pagar esta fianza, en un caso que podría llevarla a pagar una suma mayor al millón de dólares.

De la seducción a la demanda millonaria: El escándalo que sacudió al condado de Durham

Brenay Kennard enfrentó acusaciones de seducir y mantener un amorío con su agente, Tim Montague. En noviembre de 2025, Akira, entonces esposa de Tim, presentó una demanda civil. Ella alegó que la infidelidad le causó angustia mental, dañó su salud y privó a sus hijos de un hogar con dos padres.

Durante el juicio, el tribunal determinó una fianza judicial. Kennard planeó apelar el proceso del veredicto. En la audiencia del martes, respondió preguntas sobre sus estados de cuenta bancarios y gastos posteriores al juicio de noviembre. Akira y su madre también declararon desde el estrado.

Boda en medio del caos: El sorpresivo matrimonio entre Brenay Kennard y Tim Montague

Kennard y Montague se casaron en noviembre pasado, justo cuando estalló la demanda. Este detalle surgió en el contexto del litigio, que atrajo atención masiva por el perfil de la influencer en redes sociales. Sus millones de seguidores en TikTok la convirtieron en blanco de escrutinio público, mientras el caso destacaba impactos emocionales y familiares del affair.

El juez impuso la fianza de 40 mil dólares como garantía para la sentencia millonaria. Este monto asegura el cumplimiento mientras avanza la apelación planeada por Kennard.

