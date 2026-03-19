¿Habrá un concierto de BTS en el Zócalo CDMX? Esto se sabe sobre una posible nueva fecha en México; qué opina ARMY

¡Atención, ARMY! BTS, la banda de K-Pop más famosa del mundo, visitará México durante su gira 'Arirang' con tres fechas confirmadas para el mes de mayo 2026, pero ¿la agrupación tendrá un concierto en el Zócalo CDMX? Esto se sabe.

¿Habrá un concierto de BTS en el Zócalo CDMX en mayo 2026?

Los rumores de un "posible" concierto de BTS en el Zócalo CDMX comenzaron tras las declaraciones de Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias 'mañaneras', lo que encendieron las alertas de ARMY.

Por el momento NO existe una fecha o posibilidad de un concierto de BTS en el Zócalo CDMX , pues la decisión dependería únicamente de HYBE, empresa productora de la famosa banda surcoreana.

En su conferencia, la presidenta de México aseguró que HYBE mencionó tener un nuevo grupo que también podría interesarle a las y los jóvenes mexicanos; sin embargo, no especifico si se trataría a los Santo Bravos o Kateyes, las dos agrupaciones más reciente de la compañía.

¿Cuándo son los conciertos de BTS en México?

¡Qué comience la cuenta regresiva! Los conciertos de BTS en México se llevarán a cabo los próximos 7, 9 y 10 de mayo 2026 en el Estadio GNP, antes Foro Sol.

La teoría de BTS en el Zócalo CDMX se desató debido a que en su vista a México, la agrupación cuenta con un día libre entre las tres fechas que tienen planeadas.

¿De quién depende la decisión de un concierto de BTS en el Zócalo?

La decisión de un concierto de BTS gratis en el Zócalo dependerá de HYBE, la empresa productora de la agrupación surcoreana, pues son ellos quien evalúan que tan viable puede ser un evento masivo de este tipo.

Y es que para que un concierto en el Zócalo se pueda llevar a cabo, se tendrían que evaluar puntos como la calidad producción, así como la seguridad de BTS y las fanáticas que asistan al evento.

¿Qué opina ARMY sobre un concierto de BTS en el Zócalo CDMX?

En redes sociales, miles de ARMYs mexicanas han expresado su descontento ante la idea de un concierto de BTS en la explanada de la Ciudad de México, ya que aseguran que hay cosas más importantes en las que tiene que concentrarse el Gobierno.

"No creo que se buena idea un concierto en el Zócalo por diversos motivos, y encima se pasaron por alto el verdadero problema que es la reventa, no la cantidad de fechas", dijo una usuaria en redes sociales.