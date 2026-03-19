Un robot humanoide protagonizó una escena digna de película de ciencia ficción, esto durante una presentación en un restaurante de California, cuando el robot bailador derribó platos, vasos y salsa, luego de golpear una mesa con fuerza; una situación en la que el mismo personal de meserosmtuvo que intervenir físicamente para controlarlo ya que seguía moviéndose.

¿Qué hizo el robot descontrolado en California?

El incidente comenzó con una rutina de baile programada, es decir, con movimientos de brazos y hasta giros de “cadera”. De pronto, el robot golpeó violentamente una mesa, lanzando palillos, platos y salsa amarilla por los aires. Irónicmente, su delantal naranja tiene un letrero que dice: "I'm good" mientras generaba desorden en el lugar.

A dancing humanoid robot got a little too funky during a performance in Cupertino, California and had to be restrained by staff after knocking items off a table. pic.twitter.com/nZQsGoFHn6 — ABC News (@ABC) March 19, 2026

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Escándalo robótico: Humanoide fuera decontrol en restaurante de California

Este peculiar caso sucedió en un restaurante Haidilao de hot pot en San Jose, California, un lugar que es bastante conocido por usar robots promocionales. El video muestra a tres empleados luchando para sujetarlo por el cuello mientras uno buscaba controles en su teléfono.

Los meseros actuaron rápido: uno lo sujetó firmemente, otro revisó la app de control remoto, y un tercero ayudó a alejarlo de clientes. El robot bailarín persistió bailando con ojos LED sonrientes hasta que finalmente se detuvo con un "dab" final, dejando un regadero en el lugar.

¿Qué tipo de robot era y quién lo fabrica?

Por las imágenes, se puede decir que se trata de un AGIBOT X2 o modelo similar de Haidilao, cadena china famosa por robots chefs y meseros. Programado para high-fives, corazones y bailes, pero claramente falló en seguridad, ya que no cuenta con un botón rojo de apagado visible, una situación que ha generando críticas en redes.

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¿Qué dicen los expertos sobre el robot fuera de control?

El video acumula millones de vistas con memes de "rebelión de máquinas". Especialistas en robótica advierten sobre falta de kill-switch accesible en humanoides comerciales. Haidilao no ha comentado oficialmente algo al respecto, pero este caso revive debates sobre IA autónoma en espacios públicos.

¡Las máquinas ya bailan... y rompen cosas! ¿Crees que fue un glitch inocente o el inicio de algo más serio? ¿Confiarías en un robot sirviéndote la comida?

