Lo que comenzó como un experimento de entrenamiento animal hoy es un fenómeno global. Merlin the pig se ha convertido en el cerdo con más seguidores en Instagram, alcanzando más de 1.1 millones de fans, según registros del Guinness World Records. Su popularidad no solo radica en su ternura, sino en una habilidad que ha sorprendido a millones: puede “comunicarse” usando botones con sonidos.

Most followers on Instagram for a pig - 1.1 million for Merlin the pig 📸



Over the last four years, owner Mina Alali has trained Merlin to speak and respond to commands by pressing the different buttons with his nose – which emit sounds ranging from simple statements like “yes”… pic.twitter.com/AKqVafj3bF — Guinness World Records (@GWR) March 20, 2026

El cerdo más famoso del mundo: ¿Cómo logró Merlin volverse viral?

Durante los últimos cuatro años, su dueña, Mina Alali, ha entrenado a Merlin para responder a comandos presionando botones con su hocico. Cada botón reproduce palabras o frases como “sí”, “no”, “tengo hambre” e incluso “estoy enojado”, lo que ha generado contenido divertido y altamente compartible.

Los videos de Merlin rápidamente se volvieron virales, acumulando millones de reproducciones y posicionándolo como uno de los animales más populares en redes sociales.

Melí the pig: ¿Puede realmente “hablar” un cerdo?

Aunque Merlin no habla en el sentido humano, expertos en comportamiento animal señalan que este tipo de entrenamiento se basa en asociaciones cognitivas.

Animales como perros, loros e incluso cerdos, considerados altamente inteligentes, pueden aprender a relacionar sonidos con acciones o necesidades básicas. Esto explica por qué Merlin puede expresar emociones o deseos simples, lo que refuerza la conexión emocional con su audiencia.

Merlín el cerdo: De mascota a celebridad global

La fama de Merlin ha trascendido las redes sociales; su dueña asegura que es reconocido en la calle con frecuencia: “Es como salir a caminar con una celebridad”, bromeó Mina, comparando la experiencia con pasear junto a un actor famoso.

Más allá del entretenimiento, su creadora busca enviar un mensaje: “cambiar la percepción sobre los animales considerados de granja”.

Un fenómeno que cambia la relación con los animales

El caso de Merlin abre un debate sobre cómo la sociedad percibe a los animales. Su éxito ha contribuido a que muchas personas reconsideren la inteligencia y la sensibilidad de especies como los cerdos, tradicionalmente vistos solo como ganado. La pregunta es inevitable: ¿estamos listos para cambiar la forma en que tratamos a los animales después de ver de lo que son capaces?

