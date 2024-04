Christian Nodal se disloca la mandíbula: Esto se sabe de su salud y próximos conciertos

El cantante y compositor mexicano, Christian Nodal, tuvo un pequeño accidente donde resultó que se dislocó la mandíbula, esto lo dio a conocer a través de su canal de difusión de Instagram. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice cómo se encuentra de salud y lo que se sabe de sus próximos conciertos.

¿Qué le pasó a Christian Nodal en la mandíbula?

Nodal dio a conocer que sufrió una dislocación de mandíbula, a lo que sus fanáticos se preocuparon; sin embargo, el artista aseguró que poco tiempo después se encontraba recuperado, eliminando las suposiciones de que podría cancelar sus futuros conciertos.

“Hola, cómo estás? Todo bien por aquí, te cuento que se me dislocó la quijada, te ha pasado?”, fueron las palabras de Nodal a través de su canal de difusión. Tan solo momentos después, comentó: “Ya me la arreglaron, jejeje”, lo cual indicaría que no se trató de algo grave, pues el también compositor lo tomó con humor.

El cantante lo dio a conocer a través de su canal de difusión

Después de esto, comentó: “Y ya terminé el tercer video”, por lo que sus seguidores especularon que el accidente ocurrió mientras se encontraba grabando uno de sus nuevos videos musicales; sin embargo, el intérprete de “La intención”, no dio detalles de cómo pasó. Tan solo un día antes, comentó que iba a grabar otro video.

¿Cuándo será el tour de Christian Nodal?

El tour “Pa’l cora” del cantante será el próximo 7 y 8 de junio en el Auditorio Nacional.

Christian Nodal aparece sin tatuajes en la cara

Recientemente, el artista dio mucho de qué hablar, pues a través de su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de fotografías donde se pudo ver que no tiene tatuajes en la cara, generando gran aceptación en su público.

“Soy yo o se parece a Johnny Deep”, “wow, qué guapo sin tatuajes en la cara”, “Estás increíblemente guapo, ser papá te sienta bien”, “Así está más guapo, siempre tan bonito y ahora más, amo tu música”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en su publicación.