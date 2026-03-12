“Nezha me quiere muchísimo”: Ciclista graba el momento en que casi cae por un acantilado | VIDEO

Un video, que se viralizó en redes sociales, dejó a cientos de miles de usuarios sin aliento. En las imágenes se puede observar el momento exacto en que una ciclista estuvo a punto de caer por un acantilado durante su ruta en bicicleta; un incidente que pudo terminar en tragedia, pero que finalmente quedó en un gran susto.

La protagonista del video es Cecilia Sopeña, quien comparte contenido sobre ciclismo y aventuras al aire libre en su cuenta de Instagram bajo el usuario de “cartagena.bici17”. En su perfil, la creadora de contenido se describe con una frase que refleja su pasión por este deporte: “Sígueme para vivir conmigo una aventura diferente cada día. Me encanta el ciclismo y el sol”.

¿Qué ocurrió en el video viral de la ciclista que casi cae por un acantilado?

En el video, grabado con una cámara mientras realizaba una ruta en bicicleta, se observa cómo la ciclista circula por un camino estrecho cercano a un acantilado. En cuestión de segundos, la rueda de la bicicleta pierde estabilidad y la ciclista se acerca peligrosamente al borde del precipicio. El momento genera tensión inmediata, ya que un pequeño error podría haber provocado una caída de consecuencias graves.

Afortunadamente, la ciclista logra recuperar reponerse después de unos instantes, evitando lo que habría sido un dramático accidente que pudo terminar en tragedia. Tras el susto, la mujer subió a sus redes sociales el impactante video que acompañó del comentario: “Nezha me quiere muchísimo”, una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

¿Qué significa “Nezha” en la expresión de la ciclista?

El comentario de la ciclista hace referencia a Nezha, un Dios protector en el taoísmo, procedente de la mitología budista china. Su figura mitológica está asociada con la protección y la fortuna en la cultura popular. Sin embargo, el mensaje de la ciclista fue interpretado por muchos usuarios como una forma humorística de agradecer la “buena suerte” que evitó el accidente.

El video se ha compartido orincipalmente en Instagram, en donde muchos internautas han destacado la fortuna de la ciclista y la importancia de extremar precauciones en rutas de alto riesgo.

El ciclismo de aventura y sus riesgos

El ciclismo de montaña y de aventura se ha vuelto cada vez más popular en todo el mundo. Sin embargo, especialistas en seguridad deportiva recuerdan que transitar por senderos estrechos o zonas montañosas puede implicar riesgos de consideración, especialmente cuando existen precipicios o terrenos inestables.

Por ello, recomiendan utilizar equipo de protección, revisar las rutas previamente, además de mantener siempre una distancia segura de zonas peligrosas. Mientras el video sigue acumulando reproducciones, muchos usuarios coinciden en una reflexión inevitable: ¿cuántas veces un segundo de suerte puede marcar la diferencia entre una gran historia… y una tragedia?