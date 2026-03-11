CIDH actúa por desaparición de “Juanito” tras operativo de Guardia Nacional en Guanajuato

La desaparición de Juanito, un adolescente de Guanajuato, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo internacional ordenó medidas cautelares al considerar que la vida y la integridad del menor y de su familia podrían estar en riesgo.

La decisión ocurre después de que el caso de Juanito fuera señalado como una desaparición vinculada a un operativo de la Guardia Nacional ocurrido en Valle de Santiago; desde entonces, el paradero del adolescente sigue sin conocerse.

El expediente también incluye a su padre, Juan José Arias Corona, quien desapareció meses después mientras buscaba pistas para localizar a su hijo; ambos permanecen en calidad de desaparecidos.

La desaparición de Juanito tras operativo de Guardia Nacional en Guanajuato

La historia comenzó el 19 de junio de 2025 , cuando se realizó un operativo en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato. Ese día, elementos de seguridad federal llegaron al domicilio de la familia bajo el argumento de realizar una revisión.

Según testimonios de los familiares, durante ese operativo Juanito fue subido a un vehículo oficial y llevado del lugar. Desde ese momento, la desaparición del menor no ha sido esclarecida.

El caso generó preocupación entre organizaciones de derechos humanos, debido a que la Guardia Nacional y fuerzas militares habrían participado en el despliegue donde se vio por última vez al adolescente.

Hasta ahora, no existe una versión oficial que explique qué ocurrió después.

El padre de Juanito también desapareció en Guanajuato mientras buscaba al menor

La situación se agravó meses más tarde. El 28 de diciembre de 2025, el padre de Juanito, quien continuaba buscando información sobre la desaparición de su hijo, también dejó de ser localizado.

Desde ese día se perdió su rastro en Guanajuato. Su desaparición ocurrió mientras realizaba gestiones y recorridos para tratar de encontrar pistas sobre el paradero del adolescente.

CIDH advierte riesgo grave por desaparición en Guanajuato

Ante este contexto, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares para proteger a la familia.

El organismo internacional determinó que la situación es grave y urgente, ya que los derechos a la vida y a la integridad personal de los involucrados podrían sufrir un daño irreparable.

Las medidas buscan que el Estado mexicano adopte acciones inmediatas para:



Intensificar la búsqueda de Juanito

Esclarecer la desaparición en Guanajuato

Garantizar la protección de la familia

Avanzar en las investigaciones relacionadas con el operativo de Guardia Nacional

Mientras tanto, el caso de Juanito continúa sin una respuesta clara. La desaparición del adolescente en Guanajuato y la posterior desaparición de su padre mantienen abierta una investigación que ya ha alcanzado instancias internacionales.