Científicos logran eliminar el cáncer de páncreas con 3 fármacos

Un equipo de científicos pertenecientes al Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ha logrado un hito en la lucha contra una de las variantes más agresivas de esta enfermedad: el cáncer de páncreas .

Bajo la dirección de Mariano Barbacid y con la colaboración de investigadoras como Carmen Guerra, Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, se ha diseñado un tratamiento capaz de erradicar por completo y de forma permanente tumores pancreáticos en sujetos de estudio animales.

Científicos logran erradicar tumores pancreáticos en animales con un nuevo tratamiento innovador

Esta investigación destaca no solo por la efectividad en la eliminación de la enfermedad, sino también por la ausencia de efectos secundarios de gravedad durante el proceso.

El enfoque principal de este trabajo se centra en el adenocarcinoma ductal de páncreas, la manifestación más recurrente de este tipo de carcinoma. Según los responsables del proyecto, este descubrimiento establece un nuevo paradigma para la creación de tratamientos que mezclen diversos agentes terapéuticos, lo cual podría incrementar considerablemente las expectativas de vida de quienes padecen esta patología. Los autores subrayan que estos datos proporcionan una hoja de ruta clara para el inicio de futuras pruebas en seres humanos.

Históricamente, el tratamiento de esta enfermedad apenas experimentó avances durante cinco décadas, dependiendo exclusivamente de la quimioterapia tradicional. No fue, sino hasta hace pocos años cuando aparecieron los primeros medicamentos diseñados para atacar específicamente el gen KRAS, que presenta mutaciones en la inmensa mayoría de los afectados.

La investigación presenta un enfoque que ataca el oncogén KRAS en múltiples niveles simultáneamente

No obstante, estas opciones han mostrado resultados limitados debido a que los tumores suelen generar defensas y volverse inmunes a la medicación tras un breve periodo de tiempo. El estudio actual ataca precisamente esa capacidad de resistencia mediante una metodología innovadora.

La táctica empleada por los expertos del CNIO consiste en clausurar la actividad del oncogén KRAS en tres niveles simultáneos. Los investigadores explican, mediante una analogía estructural, que es mucho más complicado que un sistema falle si se sostiene desde múltiples anclajes en lugar de uno solo.

Al anular genéticamente tres componentes distintos de la ruta de comunicación de este gen en ratones, se consiguió que las masas tumorales desaparecieran sin retorno.

Para trasladar este concepto a una aplicación práctica, el equipo utilizó una combinación de tres fármacos específicos: un inhibidor experimental denominado daraxonrasib, un medicamento ya autorizado para ciertos tipos de cáncer pulmonar llamado afatinib y un elemento degradador de proteínas identificado como SD36.

Al aplicar este cóctel en distintos grupos de ratones con adenocarcinoma ductal, se observó una reducción drástica y persistente de los tumores sin generar niveles de toxicidad que pusieran en riesgo la salud de los animales.

Resultados prometedores podrían revolucionar tratamientos futuros

A pesar del optimismo que generan estos resultados, Barbacid advierte que todavía existe una distancia considerable antes de poder iniciar pruebas clínicas con pacientes.

El científico aclara que, aunque los resultados obtenidos no tienen precedentes en el ámbito experimental, el proceso de perfeccionar esta mezcla de medicamentos para un entorno hospitalario será complejo. Aun con las barreras que quedan por superar, el estudio representa una esperanza real para mejorar los pronósticos médicos en un futuro cercano.

Esta investigación contó con el respaldo económico de diversas instituciones, entre ellas la Fundación CRIS Contra el Cáncer y diversos organismos de investigación europeos y estatales.

