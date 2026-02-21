¿Qué sabía? Matan a tiros a reconocido astrofísico de la NASA; esto le pasó a Carl Grillmair

Carl Grillmair, un astrofísico y científico de la NASA, fue asesinado a tiros en su domicilio en Antelope Valley, al norte del condado de Los Ángeles en California.

La muerte del investigador, conocido por sus contribuciones a la astronomía y la exploración espacial, fue confirmada por las autoridades locales, que ya han detenido a un sospechoso, en una noticia que sacude a la comunidad científica internacional.

¿Quién fue Carl Grillmair?

Carl Grillmair era un astrofísico destacado en el Instituto de Tecnología de California (California Institute of Technology), además de colaborador en proyectos internacionales junto a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA, y otras instituciones científicas.

La carrera de este hombre de 67 años, se extendió por más de cuatro décadas, durante las cuales llevó a cabo trabajos seminales en la estructura de la Vía Láctea, materia oscura y la búsqueda de agua en exoplanetas, un hallazgo que fue considerado como un avance significativo en la búsqueda de vida fuera del sistema solar.

Además de su legado académico, Grillmair había sido investigador principal en misiones con el Telescopio Espacial Hubble y el Spitzer, además de que recibió la NASA Exceptional Scientific Achievement Medal, uno de los máximos reconocimientos científicos de la agencia espacial.

Why was Carl Grillmai, an extremely achieved Caltech genius, found gun downed on his front porch? What was he working on or what did he discover?



Carl Grillmair was a distinguished research scientist at the Infrared Processing and Analysis Center (IPAC) at Caltech, with… pic.twitter.com/ncKn4ncMFv — The SCIF (@TheSCIF) February 20, 2026

¿Cómo fue el asesinato del científico de la NASA en California?

Según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles, sus equipos respondieron alrededor de las 6:10 de la mañana, hora local, a un llamado de emergencia por un “asalto con arma letal” en la comunidad rural de Llano.

En la cochera de la casa de Grillmair, los oficiales encontraron al científico herido de bala en el torso; los paramédicos del Departamento de Bomberos del Condado de Los Angeles intentaron salvarle la vida, pero fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

Coincidence that NASA is suddenly concerned about smaller space objects when just days back the leading scientific authority in this area was murdered in his own home?



Carl Grillmair of CalTech was so much of an expert in this area that NASA themselves gave him an award for his… https://t.co/RP7779gQ1T pic.twitter.com/2O6gvBVbOZ — Moneypenny (@nic_moneypenny) February 21, 2026

Sospechoso detenido y cargos presentados por muerte de Carl Grillmair

Horas después, la policía arrestó a Freddy Snyder, un hombre de 29 años, en conexión con un robo de vehículo cercano que se reportó prácticamente al mismo tiempo.

Snyder fue acusado formalmente de asesinato, robo de auto, además de allanamiento, y permanece detenido con una fianza fijada en 2 millones de dólares; las autoridades han indicado que no está claro si existía algún vínculo personal entre Snyder y Grillmair.

“Cops arrested Freddy Snyder, 29, on Wednesday and charged him with murder. He was also charged over a nearby carjacking and first-degree burglary over a Dec. 28 incident.”



I didn’t realize this scientist lived so far outside of LA.



Who’s Freddy Snyder? pic.twitter.com/3jcmpnW71b — Droppin’ Landmines (@LandmineSniffer) February 20, 2026

La muerte de Carl Grillmair genera una conmoción en la comunidad científica global y entre colegas, quienes lo describen como un investigador “brillante y generoso”, cuyo trabajo transformó nuestra comprensión del cosmos.

Este trágico suceso también plantea preguntas acerca de la seguridad y el bienestar incluso para figuras destacadas en campos científicos de alto perfil; ¿crees que el asesinato de un científico de renombre debe motivar mayor atención política sobre protección y salud mental en comunidades académicas?

