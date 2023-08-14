Globos aerostáticos y Cultura de Capadocia en Turquía

Cientos de turistas locales e internacionales acudieron al distrito de Goreme de Nevsehir, en Capadocia, para disfrutar del festival y presenciar el espectáculo de los globos aerostáticos que surcan el cielo de Turquía.

Globos aerostáticos flotaron sobre el cielo en el último día del Festival de Globos aerostáticos y Cultura de Capadocia en la provincia Nevsehir, Turquía.



Porqué es famosa Capadocia

Capadocia es famosa por sus distintivas formaciones volcánicas de "chimenea de hadas", valles, ciudades subterráneas, alojamientos únicos tallados en rocas, iglesias, capillas y refugios históricos de los primeros años del cristianismo.

Hace milenios, el entorno volcánico volátil esculpió naturalmente las torres que rodeaban en sus formas cónicas de hongos, que ahora atraen a millones de visitantes a caminar o volar en globo aerostático en la región central de Turquía.

Capadocia Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Situada en la provincia de Nevsehir en Anatolia Central, esta región ha sido designada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Desde el año 1985, Capadocia está incluida en la lista del Patrimonio Histórico de la Humanidad de la Unesco.

La Capadocia ha sido un lugar habitado desde el principio de los tiempos, y numerosos pueblos han vivido en el lugar. También, debido a su enclave, ha sido un importante punto en las rutas comerciales.

Dónde queda Capadocia

Se trata de una región de la zona de Anatolia Central, en cuyos límites se encuentran las provincias de Aksaray, Kayseri, Niğde y Nevşehir.

Lo que convierte a Capadocia en un lugar único en el mundo son sus formaciones geológicas de toba calcárea, que es una roca caliza, tan débil que incluso ha permitido durante siglos, que los habitantes del lugar construyan sus moradas dentro de las propias rocas.

Pero debajo de la superficie desmoronada de Capadocia, una maravilla de proporciones igualmente gigantescas estuvo escondida durante siglos; una ciudad subterránea que podía ocultar el paradero de hasta 20,000 habitantes durante meses seguidos.

Las caprichosas formas que han ido adquiriendo las formaciones durante milenios de erosión convierten el paisaje de la Capadocia en todo un espectáculo para los ojos.