¿Cuál es el precio del dólar? Así cierra la jornada la BMV y el Wall Street

Los mercados financieros terminaron la jornada con movimientos mixtos. El Wall Street presentó un cierre mixto, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó una sesión positiva.

Conoce cómo se comportaron los principales índices bursátiles y qué señales dejan para los inversionistas al cierre de este martes 28 de julio 2026.

Jornada positiva para la BMV

El reporte de la actividad financiera demuestra que el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, que registró un nivel de 67,307.54 puntos, con una variación positiva de 0.22%, equivalente a un avance de 149.63 puntos respecto a su referencia anterior.

Durante la jornada se reportó un volumen de operación de 118,944,917, lo que refleja la cantidad de valores negociados en el mercado hasta este momento.

Día mixto para el Wall Street hoy 28 de julio

De acuerdo con Reurtes, el Wall Street cerró la jornada del martes con avances mixtos, en una sesión marcada por la expectativa ante los próximos resultados de las grandes compañías tecnológicas y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal.

El Dow Jones Industrial Average subió 1.03%, mientras que el S&P 500 avanzó 0.21% y cerró en 7,428.78 puntos. En contraste, el Nasdaq Composite retrocedió 0.22%.

Precio del dólar hoy martes

La moneda estadounidense se mantuvo estable, acercándose a su nivel más alto en cuatro semanas. El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 la compra y se vende en $17.99 en ventanilla bancaria para la apertura del último martes del mes de julio 2026.

El precio del dólar en Tijuana hoy 28 de julio esta en $16.75 la compra y se vende en $17.00 en ventanillas del Banco Azteca.

Mientras que el dólar canadiense en Banco Azteca esta en $10.55 la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último martes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.