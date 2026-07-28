¿Alcanzará los 3 mil pesos por familia? El precio real de la canasta básica en México; lista de productos más caros en julio 2026

¿Ir al supermercado o mercado sale más caro? El precio de los productos y alimentos de la canasta básica registraron cambios importantes, impactando en el bolsillo de miles de familias mexicanas; te compartimos el costo de surtir la despensa.

El precio REAL de la canasta básica en México 2026

¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que la canasta básica se ubica en los $2 mil 117.86 pesos para una familias de cuatro personas en julio 2026.

Esta cifra representan una disminución de $14.80 pesos respecto al mes anterior; sin embargo, continúa arriba de los 2 mil pesos desde el inicio del año.

¿Qué dicen las autoridades sobre la canasta básica en México?

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) asegura que la canasta básica oscila entre los $748.50 hasta los $910.30 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios".

¿Qué alimentos subieron de precio en México durante julio 2026?

¿Sientes que cada día te alcanza menos? La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, reveló la lista de alimentos que aumentaron su precio a lo largo del mes de julio 2026; te compartimos los productos más caros.



Cebolla - $71.19 pesos el kilo

Limpiador de piso - $34.56 pesos

Naranja - $34.83 pesos

Galletas - $24.44 pesos

Avena - $45.77 pesos

Otros productos que también subieron de precio durante el séptimo mes del años son: Jitomate saladet, chile poblano, papa, limón, tomate verde, leche, huevo, frijol, sardina, bistec de res, pollo, chuleta de cerdo, así como, botanas, dulces, cigarros, lentejas y café soluble, entre otros.

Estados con el precio más alto de la canasta básica en México

Esta es la lista de las cinco regiones de México con el precio más alto para surtir la canasta básica a lo largo del mes de julio 2026; te compartimos el costo por estado.

