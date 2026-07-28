¿Alcanzará los 3 mil pesos por familia? El precio real de la canasta básica en México; lista de productos más caros en julio 2026
El Estado de México (Edomex), es la región con el precio más alto de la canasta básica, superando los $2 mil 500 pesos por familia; este es el costo real.
¿Ir al supermercado o mercado sale más caro? El precio de los productos y alimentos de la canasta básica registraron cambios importantes, impactando en el bolsillo de miles de familias mexicanas; te compartimos el costo de surtir la despensa.
El precio REAL de la canasta básica en México 2026
¡A preparar la cartera! La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que la canasta básica se ubica en los $2 mil 117.86 pesos para una familias de cuatro personas en julio 2026.
Esta cifra representan una disminución de $14.80 pesos respecto al mes anterior; sin embargo, continúa arriba de los 2 mil pesos desde el inicio del año.
¿Qué dicen las autoridades sobre la canasta básica en México?
Por otro lado, la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco) asegura que la canasta básica oscila entre los $748.50 hasta los $910.30 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios".
¿Qué alimentos subieron de precio en México durante julio 2026?
¿Sientes que cada día te alcanza menos? La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, reveló la lista de alimentos que aumentaron su precio a lo largo del mes de julio 2026; te compartimos los productos más caros.
- Cebolla - $71.19 pesos el kilo
- Limpiador de piso - $34.56 pesos
- Naranja - $34.83 pesos
- Galletas - $24.44 pesos
- Avena - $45.77 pesos
Otros productos que también subieron de precio durante el séptimo mes del años son: Jitomate saladet, chile poblano, papa, limón, tomate verde, leche, huevo, frijol, sardina, bistec de res, pollo, chuleta de cerdo, así como, botanas, dulces, cigarros, lentejas y café soluble, entre otros.
Estados con el precio más alto de la canasta básica en México
Esta es la lista de las cinco regiones de México con el precio más alto para surtir la canasta básica a lo largo del mes de julio 2026; te compartimos el costo por estado.
- San Luis Potosí - $2 mil 133 pesos por familia.
- Tlaxcala - $1,891 pesos por familia
- Querétaro - $2 mil 64 pesos por familia
- Estado de México - $2 mil 515.50 pesos por familia
- Tabasco - $2 mil 246 pesos por familia